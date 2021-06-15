12:55 (мск), источник: РБК
ЦБ пообещал «закручивать гайки» из-за «мутных продуктов» для инвесторов
Эльвира Набиуллина пояснила, что финорганизации предлагают инвесторам «мутные» продукты,
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Центробанк будет продолжать «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов, пока бизнес не начнет вести себя добросовестно и более зрело, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы во время представления годового отчета ЦБ. Выдержки из ее выступления опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
«Мы будем вводить требования к тому, как финансовые организации продают свои продукты, не вводят ли людей в заблуждение», — пообещала Набиуллина.
Она также заявила, что регулятор будет продолжать «закручивать гайки», пока не увидит, что рынок ведет себя «более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом».
Набиуллина напомнила, что в России сейчас почти 13 млн розничных инвесторов. «Эти люди в основном только начинают свой путь на фондовом рынке, и мы должны обеспечить защиту их прав. К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно. И я должна это признать. Людям предлагали сложные, можно сказать, “мутные” продукты, пользуясь которыми люди легко могли потерять не только доход, но даже и часть собственных средств», — пояснила глава ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).
Она также упомянула новый закон, по которому неопытные инвесторы не смогут покупать сложные инвестпродукты, а ЦБ может обязать компанию выкупить обратно проданный актив, если клиенту была предоставлена неполная или недостоверная информация. По словам Набиуллиной, регулятор будет продолжать вводить дополнительные требования к финансовым организациям.
«Вводим ключевые информационные документы (КИДы) по каждому продукту, в них просто и коротко будут описаны основные параметры, риски продуктов, — пояснила она. — И нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили
«Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — пояснила она, добавив, что ситуацию нужно «исправлять немедленно».
11 июня президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает продажи сложных финпродуктов неопытным инвесторам. Сложные финансовые инструменты инвесторы смогут покупать только после прохождения тестирования, оно начнется с 1 октября, но некоторые инструменты будут недоступны до 1 апреля 2022 года.
Мария Лисицына