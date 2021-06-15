Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
10Юбилей Барбары Брыльской
37Художники нарисовали плакаты для городов России
12:55 (мск), источник: РБК

ЦБ пообещал «закручивать гайки» из-за «мутных продуктов» для инвесторов

Эльвира Набиуллина пояснила, что финорганизации предлагают инвесторам «мутные» продукты, из-за которых люди могли потерять свои сбережения. ЦБ будет продолжать «закручивать гайки», пока рынок не начнет вести себя «более зрело».

Источник: РИА "Новости"

Центробанк будет продолжать «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов, пока бизнес не начнет вести себя добросовестно и более зрело, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы во время представления годового отчета ЦБ. Выдержки из ее выступления опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Новость
Эксперты оценили заработок россиян на торговле биткоином

«Мы будем вводить требования к тому, как финансовые организации продают свои продукты, не вводят ли людей в заблуждение», — пообещала Набиуллина.

Она также заявила, что регулятор будет продолжать «закручивать гайки», пока не увидит, что рынок ведет себя «более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом».

Набиуллина напомнила, что в России сейчас почти 13 млн розничных инвесторов. «Эти люди в основном только начинают свой путь на фондовом рынке, и мы должны обеспечить защиту их прав. К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно. И я должна это признать. Людям предлагали сложные, можно сказать, “мутные” продукты, пользуясь которыми люди легко могли потерять не только доход, но даже и часть собственных средств», — пояснила глава ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Она также упомянула новый закон, по которому неопытные инвесторы не смогут покупать сложные инвестпродукты, а ЦБ может обязать компанию выкупить обратно проданный актив, если клиенту была предоставлена неполная или недостоверная информация. По словам Набиуллиной, регулятор будет продолжать вводить дополнительные требования к финансовым организациям.

«Вводим ключевые информационные документы (КИДы) по каждому продукту, в них просто и коротко будут описаны основные параметры, риски продуктов, — пояснила она. — И нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили какие-то отрекламированные продукты, смог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию».

В декабре Набиуллина заявила, что финансовые организации пытаются «впарить» неквалифицированным инвесторам продукты, которые для них не подходят.

«Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — пояснила она, добавив, что ситуацию нужно «исправлять немедленно».

11 июня президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает продажи сложных финпродуктов неопытным инвесторам. Сложные финансовые инструменты инвесторы смогут покупать только после прохождения тестирования, оно начнется с 1 октября, но некоторые инструменты будут недоступны до 1 апреля 2022 года.

Мария Лисицына

 Куда вложить деньги: советы бизнесменов с ПМЭФ-2021
Власти ответили на вопрос о запрете памперсов
В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от COVID
Умер космонавт Владимир Шаталов
Эриксен обратился к болельщикам после остановки сердца на поле
В МВД РФ объяснили, почему больше не разыскивают Тихановскую
Пес из Воронежа установил новый мировой рекорд (видео)
Эксперт раскрыл максимальный в России размер пенсии
В Индии умер глава самой большой семьи в мире
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Чем вариант Дельта отличается от «классического» ковида Медики советуют людям быть предельно внимательными: новый вариант коронавируса отличается от прежнего другими симптомами.
Авто
Rolls-Royce представил в России три очень необычных автомобиля Эксклюзивная коллекция из трех неоновых автомобилей – Dawn, Wraith и Cullinan в исполнении Black Badge приехала в Россию и была моментально распродана
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Картинки 623
Жильё взрослым детям 519
Заводить детей или нет. 421
Как помочь дочери? 376
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь