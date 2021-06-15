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17:11 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в «решето»

Расширение доступа прокуратуры к клиентской информации, на данный момент защищенной законом о банковской тайне, может привести к оттоку депозитов и снижению доверия граждан к банковской системе, чего допустить нельзя, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению отчета регулятора за 2020 г.

Источник: РИА "Новости"

«На фоне низких ставок по депозитам это (расширение полномочий прокуроров. — прим. ред.) может дополнительно спровоцировать отток банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать. Но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе люди будут уходить из банковских депозитов», — сказала она (цитата по ТАСС).

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Подобным образом Набиуллина ответила на вопрос одного из депутатов, который указал, что действующее законодательство не позволяет прокурорам в целях борьбы с коррупцией, оттоком капитала из России, противодействия экстремизму и терроризму, а также для защиты вкладчиков и заемщиков получать сведения о справках и счетах банковских клиентов.

Глава ЦБ отметила, что к подобным инициативам нужно подходить очень аккуратно. Это объясняется сильной чувствительностью людей к данным вопросам, пояснила она.

Набиуллина добавила, что сейчас некоторые ведомства имеют доступ к банковской тайне в определенных ситуациях, например, при расследовании уголовного дела. Согласно статье 26 соответствующего закона справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае необходимости могут получать судьи, Счетная палата, налоговики, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, органы принудительного исполнения судебных актов и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

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