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22:48 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 года

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 г., свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). К 21:50 мск она торговалась на уровне $74,05 за баррель.

По данным аналитиков, опрошенных Reuters, подорожанию сырья способствуют перспектива восстановления экономики после пандемии коронавируса, вакцинация населения от COVID-19 и ожидание продолжения мягкой денежно-кредитной политики Центральных банков ведущих государств.

Кроме того, 1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по постепенному увеличению добычи нефти. Предполагается, что организация не станет менять свое решение.

Brent от TradingView

«Мы прогнозируем, что спрос на нефть вернется к уровням до коронавируса к третьему или четвертому кварталу 2022 года», — заявил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна.

Аналитики также ожидают, что стоимость Brent сохранится в диапазоне $70−80 за баррель до конца этого года.

Нефть марки WTI также дорожает на торгах. К 21:50 мск цена июльского фьючерса достигла $72,18 за баррель. Это максимальное значение с октября 2018 г.

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