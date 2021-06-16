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01:08 (мск), источник: Life.ru

С 1 июля изменится порядок начисления налогов: За кем усилят контроль, а кто получит льготы

С 1 июля вступает в силу целый ряд поправок в налоговое законодательство. Они затрагивают и физических лиц, и ИП, и малый бизнес. С одной стороны, налоговая станет жёстче следить за платежами и усилит контроль за предпринимателями. С другой, появятся новые льготы. Что ждёт налогоплательщиков со следующего месяца?

Источник: РИА "Новости"

Сейчас ИП без работников могут продавать товары собственного производства, выполнять работы или оказывать услуги без ККТ. С 1 июля ситуация изменится. ИП должны будут перейти на кассовые чеки. Если продолжить принимать к учёту другие документы, могут возникнуть сложности с обоснованием затрат. Об этом предупреждает заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов.

1 июля заканчивается период перехода индивидуальных предпринимателей на контрольно-кассовую технику.

Переход на онлайн-кассы должны закончить работники сферы услуг, изготовители мебели, предприниматели в сфере пошива одежды, пекари и другие ИП.

Если, конечно, они ещё не перешли на ККТ с 2019 года.

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— Всего с 1 июля количество касс должно увеличиться на полмиллиона. При этом есть ряд исключений для ИП из некоторых отраслей. ККТ не обязаны обзаводиться мастера по ремонту обуви, химчистке, предприниматели на патенте, няни. Кроме того, возможность не применять контрольно-кассовую технику предусмотрена и для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в труднодоступных и отдалённых местах, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр “Парфенон”» Павел Уткин.

Сейчас многие люди регистрируют ИП для того, чтобы сократить выплаты по налогам от сдачи в аренду недвижимости. Как пояснил Тимур Баязитов, для них тоже сделано исключение и льгота сохранится.

При этом обойтись без контрольно-кассовой техники может только ИП, который сдаёт в аренду жилую недвижимость. Например, квартиру или загородный дом. Если речь идёт о коммерческой, то ККТ необходима. Тут стоит отметить, что к коммерческой недвижимости относятся в том числе и апартаменты.

В Федеральной налоговой службе уже пояснили, что далеко не все предприниматели, пользующиеся отсрочкой, обязаны перейти на онлайн-кассы.

Они могут, например, выбрать другой налоговый режим. В 2019 году предпринимателям был предоставлен плавный двухлетний период для решения вопроса — стать самозанятым или остаться ИП. Напомним, что самозанятыми могут стать граждане, не имеющие работодателя и наёмных работников, которые оказывают услуги самостоятельно или создают собственный продукт. При этом их доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

— Также с 1 июля расширяется список оснований для аннулирования отчётностей юридических лиц перед налоговой. Этот список пополнят подпись неуполномоченного лица или электронная цифровая подпись умершего, подпись дисквалифицированного руководителя, несоответствие контрольным соотношениям и прекращение деятельности плательщика по ЕГРЮЛ. Эти основания, а также увеличение сумм НДС и акцизов к возмещению в уточнённых декларациях станут предметом повторных выездных проверок ФНС, — пояснил Павел Уткин.

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Также, отметил юрист, с 1 июля изменяется порядок блокирования счетов компаний и предпринимателей, если они опоздали по срокам сдачи отчётностей. Теперь допустимая просрочка до блокирования счетов составляет 20 дней, а не 10. Помимо этого ФНС сообщит о намерении заблокировать счета за 14 дней.

— Как и обычно, с 1 июля в силу вступает большой пакет налоговых поправок, принятых ещё в прошлом году. А там, как говорится, и кнут, и пряник. Из неприятных моментов — с июля увеличивается число поводов для повторных проверок бизнеса. Так, к перечню причин для повторной выездной проверки добавили случаи, если в уточнённой декларации увеличена сумма НДС или акциза к возмещению. Также с 1 июля упрощается переход на налоговый мониторинг. К примеру, лимиты по доходам и активам снизятся с 3 до 1 млрд руб., по уплаченным налогам — с 300 до 100 млн рублей. Заявить о переходе на мониторинг можно будет до 1 сентября. Таким образом, ещё больше компаний смогут перевести учёт налогов в цифру, по сути, дав доступ ФНС к своим информационным системам для анализа налогового учёта, а взамен предприниматели получат право на мотивированное мнение налогового органа по совершённым или планируемым сделкам, сокращение периода на проверки. Это позволит сократить риски и издержки на сопровождение проверок, — рассказала генеральный директор платформы «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

Юристы обращают внимание, что в последнее время многие их клиенты неправильно трактовали изменения в законы. Например, были опасения, что налоговые органы начнут проверять банковские карты.

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— Никаких новшеств в законодательстве в этой сфере нет. Банки и так обязаны выдавать налоговым органам выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эти сведения предоставляются в электронной форме в течение трёх дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Перечень случаев, когда подаётся запрос, перечислен в Налоговом кодексе РФ, — пояснил ведущий юрист ГК «Европейская юридическая служба» Александр Спиридонов.

С 1 июля появятся новшества, связанные с перерасчётом имущественных налогов по ранее направленным уведомлениям. Уменьшить сумму выплат можно, например, если у человека появилась новая льгота, была оспорена кадастровая стоимость имущества, были получены уточнённые сведения из органов, которые регистрируют объекты движимого и недвижимого имущества.

Обычно перерасчёт проводится не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления уведомления в связи с таким перерасчётом. При этом в ФНС отметили, что перерасчёт не делают, если после него сумма платежа возрастает, то есть ухудшает положение налогоплательщика. С 1 июля 2021 года это условие применяется и для транспортного налога.

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