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02:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова улучшило прогноз по росту российской экономики в 2021 году — с 3,3 до 3,7%. В марте агентство пересмотрело прогноз с 3 до 3,3%. Рост мирового ВВП также улучшен — с 6,1 до 6,3%.

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Источник: Reuters

«Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП (России — ред.) на 2021 год на 0,4 процентного пункта, до 3,7%. Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся очень ограниченными и активность будет в дальнейшем поддерживаться устойчивыми темпами вакцинации», — говорится в мировом экономическом прогнозе Fitch (цитата по «Прайму»).

Fitch ожидает роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%, прогноз оставлен без изменений. В 2023 году рост экономики может составить 2%. Уровень падения ВВП в 2020 году скорректирован с 3,1 до 3%.

Агентство увеличило прогноз по инфляции с 4,2 до 5,1% на 2021 год и с 4 до 4,2% — на 2022-й. Предполагается, что доллар будет стоить 73 руб. к концу 2021 года, и 72 руб. — в конце 2022−2023 годов.

Fitch также пересмотрело прогноз по стоимости нефти. Агентство ожидает, что баррель Brent в 2021 году будет стоить $63. В прошлом прогнозе предполагалось, что цена барреля составит $58.

Brent от TradingView

Прогноз Fitch по росту ВВП:

  • США — 6,8% (+0,6 п. п.);
  • еврозона — 5% (+0,3 п. п.);
  • Великобритания — 6,6% (+1,6 п. п.);
  • Китай — 8,4% (без изменений).

Прогноз по росту ВВП развивающихся стран, за исключением Китая, снижен с 6 до 5,9%.

Росстат ранее пересмотрел данные о падении ВВП России в первом квартале с 1% до 0,7% в годовом выражении. Сжатие экономики в первом квартале в Росстате объяснили продолжающимися коронавирусными ограничениями и низким спросом на энергоресурсы в мире.

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