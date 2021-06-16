Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7%

«Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП (России — ред.) на 2021 год на 0,4 процентного пункта, до 3,7%. Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся очень ограниченными и активность будет в дальнейшем поддерживаться устойчивыми темпами вакцинации», — говорится в мировом экономическом прогнозе Fitch (цитата по «Прайму»).
Fitch ожидает роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%, прогноз оставлен без изменений. В 2023 году рост экономики может составить 2%. Уровень падения ВВП в 2020 году скорректирован с 3,1 до 3%.
Агентство увеличило прогноз по инфляции с 4,2 до 5,1% на 2021 год и с 4 до 4,2% — на 2022-й. Предполагается, что доллар будет стоить 73 руб. к концу 2021 года, и 72 руб. — в конце 2022−2023 годов.
Fitch также пересмотрело прогноз по стоимости нефти. Агентство ожидает, что баррель Brent в 2021 году будет стоить $63. В прошлом прогнозе предполагалось, что цена барреля составит $58.
Прогноз Fitch по росту ВВП:
Прогноз по росту ВВП развивающихся стран, за исключением Китая, снижен с 6 до 5,9%.
Росстат ранее пересмотрел данные о падении ВВП России в первом квартале с 1% до 0,7% в годовом выражении. Сжатие экономики в первом квартале в Росстате объяснили продолжающимися коронавирусными ограничениями и низким спросом на энергоресурсы в мире.