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11:23 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о запрете коллекторам общаться с третьими лицами

Законом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами может осуществляться только в случае получения письменного согласия этих лиц.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами. Документ, инициированный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым, поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц, говорится в пояснительной записке.

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В то же время право отозвать ранее полученное у должника согласие на взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными его родственниками, соседями либо другими третьими лицами есть исключительно у самого должника, что «грубейшим образом нарушает права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами», считают авторы документа.

Законом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

«Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав членов семьи, соседей, коллег должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов. Только сам должник, то лицо, которое имеет долговые обязательства, будет взаимодействовать с коллекторами. Право на взаимодействие с другими лицами возникнет в одном единственном случае — если эти лица письменно подтвердят намерение общаться с коллекторами. Мы вводим своего рода презумпцию несогласия всех третьих лиц на взаимодействие с коллекторами», — сказала ранее Ирина Яровая журналистам.

Основополагающая цель закона — восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия, говорится в пояснительной записке.

Поправками, принятыми во втором чтении, предусматривается, в частности, что согласие, содержащее в том числе согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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