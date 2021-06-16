«Это не дискриминация. Это разумный подход»: Карелия первой из регионов ввела COVID-паспорта для компаний

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым ввел в республике паспорта коллективного иммунитета. Он написал об этом на своей странице «ВКонтакте».
«Суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции. Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения», — пояснил глава региона.
По его словам, работодатели, у которых не меньше 60% работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели COVID-19, могут подготовить и направить в Министерство экономического развития республики заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета.
Министерство направит информацию в региональный Минздрав для проверки достоверности и, в случае подтверждения данных, выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета.
В распоряжении уточняется, что региональный Минэкономразвития должен отправить информацию в Минздрав в течение двух дней, после чего второе ведомство в течение пяти дней проведет проверку.
«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате», — заявил губернатор.
16 июня власти Москвы и Московской области объявили о введении частичной обязательной вакцинации населения. До 15 июля работодатели в сфере услуг, торговли, общепита и других должны обеспечить вакцинацию не меньше 60% работников, до 15 августа они должны сделать вторую прививку.