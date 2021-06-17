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04:04 (мск), источник: Известия

Эксперты сообщили о росте популярности кредитов на отдых среди россиян

Россияне все чаще обращаются к микрофинансовым организациям, чтобы обеспечить себе отдых этим летом. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Юником-24».

Источник: AP 2021

По данным аналитиков, с началом школьных каникул и периода отпусков наблюдается резкий рост числа займов на летний отдых среди россиян. В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3−4%, в то время как год назад этот показатель был на уровне 2−2,5%.

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«Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть», — предположил в беседе с «Известиями» гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.

О росте популярности «отпускных» кредитов заявляют и банки.

Директор розничных продуктов Сбербанка Евгений Шитиков уточнил, что размер средней суммы кредита на отдых составляет 700−800 тыс. рублей. В некоторых финансовых организациях спрос на них вырос до рекордных 160%.

Как считает Кудряков, сохранение высокого спроса на услуги кредиторов может сохраниться вплоть до ноября. «Пока мы тенденции к сокращению заявок на займы не видим», — резюмировал специалист.

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