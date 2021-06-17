Эксперты сообщили о росте популярности кредитов на отдых среди россиян

По данным аналитиков, с началом школьных каникул и периода отпусков наблюдается резкий рост числа займов на летний отдых среди россиян. В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3−4%, в то время как год назад этот показатель был на уровне 2−2,5%.
«Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть», — предположил в беседе с «Известиями» гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.
О росте популярности «отпускных» кредитов заявляют и банки.
Директор розничных продуктов Сбербанка Евгений Шитиков уточнил, что размер средней суммы кредита на отдых составляет 700−800 тыс. рублей. В некоторых финансовых организациях спрос на них вырос до рекордных 160%.
Как считает Кудряков, сохранение высокого спроса на услуги кредиторов может сохраниться вплоть до ноября. «Пока мы тенденции к сокращению заявок на займы не видим», — резюмировал специалист.