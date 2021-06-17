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02:08 (мск), источник: Известия

Ставки перед фактом: кредиты подорожают на 1 п.п

На сколько при этом увеличится доходность по вкладам.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость кредитных продуктов увеличится вслед за изменением ключевой ставки, рассказали «Известиями» в банках из топ-50. Рост ставок по займам в диапазоне 0,3−1 п.п. неизбежен в ближайшее время, констатировали их представители. Тем временем в ряде банков продолжают улучшать условия по вкладам.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, рост процентов будет следовать за базовым показателем, но с некоторым временным лагом. Из-за удорожания кредитов темпы их выдачи снизятся к концу года на 12−15%, предрекли специалисты.

Неизбежный рост

Банки из топ-50 вслед за повышением базовой ставки до 5,5% меняют условия по депозитным и кредитным продуктам.

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В ряде финансовых организаций заранее учли грядущее изменение, повысив доходность по вкладам. Так, в Почта Банке рассказали, что, ожидая роста ключевого показателя, подняли ставки по депозитным программам и запустили новые предложения с улучшенными условиями. ВТБ в июне повысил доходность по депозиту на срок 1,5 года и установил дополнительную надбавку по нему, отметил начальник управления «Сбережения» банка Максим Степочкин.

С начала июня доходность по вкладам скорректировали в Райффайзенбанке, увеличив максимальную процентную ставку на 1 п.п., до 4,05%, а также в «Ренессанс Кредите». По словам вице-президента последней организации Яны Безруких, с 12 июня повышены ставки по депозитам, рассчитанным на 400 и 550 дней. В УБРиР отметили, что с 14 июня подняли проценты по ряду вкладов на 0,25 п.п.

Корректировку по всей линейке депозитов на этой неделе запланировали в ОТП Банке. В среднем ставки по ним будут повышены на 0,5−0,7 п.п., добавили там. В ПСБ готовятся улучшить предложение по накопительным счетам. Там уточнили, что по срочным депозитам и кредитным продуктам сейчас не планируют изменений, добавив, что будут следить за рыночной конъюнктурой и при необходимости пересмотрят условия. Такой политики придерживаются и другие опрошенные организации.

По оценкам представителей банков, в ближайшее время неизбежно удорожание кредитных продуктов. После того как ЦБ повысил ключевой показатель на рынке, ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5−1 п.п., а на депозиты — 0,2−0,3 п.п., полагает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

В МТС Банке считают, что стоимость кредитных продуктов на рынке увеличится на 0,3−0,5 п.п. в скором времени. С большой вероятностью изменения коснутся рыночных ставок по ипотеке и автокредитам, уверены в Росбанке.

Очередное повышение ключевой неизбежно поддержит текущий рыночной тренд на рост банковских ставок, согласился аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Повышение ключевого показателя на 50 б.п. ускорит рост процентов по кредитам и депозитам, но вряд ли повлияет на выбранную стратегию каждой организации по конкретному продукту, утверждает руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Пока рыночные условия позволяют, некоторые банки играют против ключевой, снижая ставки по ипотеке и кредитам наличными. На такой шаг пошли в ВТБ, УБРиР, ПСБ и ОТП Банке. В «Сбере», МТС Банке, Абсолют-банке и РНКБ ответили, что пока не меняли условия своим продуктам.

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Собьет темп

Дальнейший рост ставок по кредитам и депозитам после недавнего решения регулятора об очередном повышении ключевого показателя неизбежно, подчеркнул аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Прежде всего повысится доходность по вкладам, проценты по которым в ближайший месяц могут вырасти в пределах 0,5 п.п., считает он.

— С кредитами сложнее, так как на них, помимо стоимости фондирования, влияют и другие факторы. Например, различные премии за риск, которые в условиях улучшения ситуации в экономике могут начать и сокращаться. Поэтому проценты по кредитам будут расти более сдержанными темпами, а именно на 0,2−0,3 п.п. в течение месяца, — оценил Игорь Додонов.

Рост ставок по банковским кредитам будет пропорциональным повышению ключевой, хотя и не произойдет одномоментно, а растянется на несколько недель, согласился старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Более того, можно предположить, что банки, учитывая жесткую риторику ЦБ, начнут заблаговременно готовиться к следующему раунду повышения ставки, добавил он.

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Говоря о том, на какие виды кредитов в первую очередь вырастут ставки, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина отметила, что ипотека и автокредиты более чутко реагируют на динамику ключевой, чем потребкредиты, поскольку стоимость последних в большей степени зависит от оценки рисков потенциальных заемщиков. По словам Игоря Додонова, увеличение ставок по этим двум продуктам обусловлено тем, что они рассчитаны на длительный срок и управлять условиями по ним не так просто, как по краткосрочным необеспеченным займам.

— В целом в более отдаленной перспективе динамика банковских ставок будет зависеть от траектории ключевого показателя, который будет определяться ситуацией в экономике. К концу года базовая ставка может подняться до 6−6,25%, чего должно быть достаточно для контроля над инфляцией. Тогда проценты по депозитам могут повыситься на 1−1,5 п.п. от текущего уровня, кредитам — на 1 п.п., — спрогнозировал Игорь Додонов.

Повышение ставок, как и планируемые ЦБ меры по «охлаждению» кредитного рынка, будут сдерживать рост розничного кредитования в стране, добавил аналитик. По оценкам Игоря Додонова, в 2021-м этот показатель может замедлиться на 12−15%, но останется достаточно высоким, чтобы не затормозить экономический рост.

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