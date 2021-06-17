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02:25 (мск), источник: Известия

Счетная палата предложила ограничить выдачу льготной ипотеки

Счетная палата предложила скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года — выдавать ее только нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам или сделать участие в программе однократным. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах оценки о результативности выделения в 2019—2020 годах средств федерального бюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Источник: Агентство «Москва»

Также по итогам проведенного анализа СП предложила рассмотреть возможность корректировки условий семейной ипотеки. В частности, снизить ставку для семей, родивших третьего и последующих детей, в том числе распространения такого снижения на уже действующие ипотечные кредиты в рамках программы, говорится в документе.

В числе предложений ведомства в том числе применение в Дальневосточной федеральном округе и на сельских территориях альтернативных механизмов стимулирования улучшения жилищных условий граждан. В том числе прямых субсидий (грантов) семьям на покупку, строительство, ремонт жилья (включая индивидуальные жилые дома), предоставление доступного арендного и социального жилья.

Необходимо и проработать вопрос об установлении контроля за соблюдением застройщиками сроков ввода в эксплуатацию проектов жилищного строительства, реализуемых в рамках программы кредитования застройщиков по льготным ставкам, говорится в отчете СП.

«Корректировка действующих программ ипотеки важна. Нужно, чтобы жилье было доступное, комфортное, чтобы граждане могли брать кредиты и потом с этими кредитами рассчитываться. Вот в этом ключе, я считаю, нужно всем очень серьезно поработать», — сказала аудитор Светлана Орлова.

Реализуемые государством меры поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства существенно поддержали строительную отрасль в период пандемии, отметили в Счетной палате. Но с другой стороны, меры привели к росту цен на жилье.

В 2020 году стоимость первичного жилья в России поднялась на 12% по сравнению с 2019-м, говорится в отчете.

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1 июня стало известно, что представители 12 российских регионов направили в органы федеральной власти предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом «Известиям» рассказали в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.

В апреле текущего года средний размер выданных россиянам ипотечных кредитов достиг рекордных 3,06 млн рублей, сообщили 31 мая в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Антикризисная программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года, распространяется только на новостройки и предполагает первоначальный взнос в размере 15%.

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