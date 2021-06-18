00:39 (мск), источник: Известия
Взяли за спрос: эксперты назвали обогатившиеся в пандемию отрасли
Кто кроме фармацевтов смог сделать рывок во время коронакризиса.
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Выпуск лекарств и медтехники, сельское хозяйство, экспортеры леса, металлов и пластмасс — эти отрасли, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), обогатились во время пандемии. Основными факторами успеха аналитики назвали устойчивость внутренних рынков, динамичный внешний спрос, быстрое восстановление и рост мировых цен на экспортируемые ресурсы и агропродукцию.
По мнению экспертов, большинство из отраслей продолжит активно расти, если государственные ограничения на вывоз товаров и цены не притормозят бизнес.
Отрасли удачи
Финансовая ситуация в промышленности и сельском хозяйстве по итогам 2020 года в целом сложилась благоприятно — фронтальной дестабилизации не произошло, а положение ряда отраслей, составляющих немалую часть реального сектора экономики, даже улучшилось, полагают в ЦМАКП. В своем анализе центр учитывал комплекс индикаторов, рассчитанных по собственной методике: рост дебиторской задолженности по отношению к обороту, динамика выручки, рентабельности, уровень банкротств.
К наиболее удачным — «выросшим и обогатившимся» — отнесли производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургию, растениеводство и животноводство, добычу руды, текстиль и одежду, обработку древесины. Топ возглавили выпуск лекарств и медтехники, а также лесоводство. В этих отраслях увеличение объемов продаж положительно сказалось на способности компаний наращивать свои оборотные активы, однако спрос рос настолько быстро, что не всегда соответствовал возможностям оптовых покупателей немедленно расплатиться «живыми» деньгами.
Столь значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок, отметил один из авторов исследования, руководитель направления анализа
— Рост цен дал импульс сырьевым рынкам, они сейчас на подъеме, например химия, лес, металлы, однако у отраслей — потребителей их продукции сложности ввиду того же роста цен, — дополнил другой автор анализа, руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.
Вектор изменения финансового благополучия каждой отрасли во многом определялся так называемыми ножницами цен — разрывом между удорожанием издержек и изменением стоимости конечной продукции, следует из анализа. Иными словами, если, например, металлурги обогатились, потребители их товаров могли обеднеть, поскольку не имели возможности компенсировать стоимость металлов повышением цен на собственную продукцию.
На внутреннем рынке позитивную роль сыграло быстрое восстановление спроса на инвестиционные и ряд потребительских товаров длительного пользования, говорится в исследовании. Прежде всего за счет резкого снижения процентных ставок, что простимулировало компании перенаправить средства из финансовых вложений в реальный сектор, а население — покупать жилье, мебель, электронику.
Удержать позиции
«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минэк и Минсельхоз с просьбой оценить выводы центра и перспективы дальнейшего роста отраслей. В первом ведомстве не смогли оперативно представить комментарий.
В Минэке согласились, что успех металлургического комплекса вызван как благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, так и восстановлением спроса на инвестиционные товары внутри страны. Эта динамика в целом сохранится в ближайшие
Относительно сельского хозяйства в Минэке отметили, что отрасль с учетом мер поддержки показала умеренный темп роста — 1,5% к 2019 году.
В Минсельхозе привели в целом аналогичную динамику, но преподнесли ее в более позитивном ключе.
— В 2020 году отечественный агропромышленный комплекс продемонстрировал высокие темпы роста по всем основным направлениям, включая животноводство, растениеводство, пищевую и перерабатывающую промышленность, — заявили в министерстве.
Одним из ключевых драйверов АПК в прошлом году стала пищевая и перерабатывающая промышленность, рост которой составил 3,6 п.п. По итогам года рентабельность предприятий достигла 21% — это на 7,7 п.п. выше, чем в 2019-м, добавили в Минсельхозе. Повышению доходности сектора в том числе способствовала благоприятная для экспорта конъюнктура на внешних рынках — объем поставок продовольствия из России в прошлом году впервые в истории превысил импорт и достиг $30,5 млрд, резюмировали в ведомстве.
Отрасли из приведенного ЦМАКП анализа действительно выросли и обогатились за время пандемии, согласился с выводами центра председатель комитета ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.
Впрочем, в сельском хозяйстве быстрый рост спровоцировал специфический вид риска — резкое удорожание продукции замедлило объем потребления, что может привести к обратному эффекту — откату спроса и цен, добавил эксперт.
Аграрный сектор в РФ выиграл от пандемии, но в краткосрочном периоде, согласилась директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Рост мировых цен продолжится в течение года, что будет благоприятно влиять на российский экспорт, но надо иметь в виду риски отката спроса, многие компании не реинвестировали полученные доходы в свое развитие — будут ли они конкурентоспособны при другой конъюнктуре — большой вопрос.
В целом политика разграничения внутреннего и мирового рынков за счет механизмов таможенных пошлин, проводимая правительством, вполне оправданна, но она дестимулирует увеличение производства, добавил эксперт РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, это естественная плата за стабилизацию внутренних цен.
Юлия Церех