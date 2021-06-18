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13:12 (мск), источник: Газета.Ру

В ГД хотят разрешить трем соседям составлять протоколы за шум по ночам

В Госдуме предлагают разрешить трем соседям составлять протоколы за шум по ночам — такой механизм разработали авторы федерального «закона о тишине». И хотя правительство пока не одобряет инициативу, парламентарии намерены «доказать ее жизнеспособность», рассказала «Газете.Ru» депутат Ольга Павлова.

Источник: Tanya Pro/CC0

Три соседа и протокол

В Госдуме создадут рабочую группу по вопросам «закона тишины», который предлагает штрафовать соседей, шумящих в ночное время (с 23:00 до 7:00), на сумму до 150 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила один из его авторов, член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова. Депутатам предстоит обсудить, кто и как будет фиксировать нарушения.

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«Поправки к законопроекту еще не готовы и, я думаю, будет продлен их срок, потому что ко второму чтению нужно внести много изменений. Первое — определить орган, фиксирующий нарушения. Это не только о тишине, это различные сильные запахи, несоблюдение санитарных норм — все, что лежит в области конфликтов соседей», — рассказала депутат.

Кроме контролирующего органа, нужно понять, кто и как должен засвидетельствовать нарушение, добавила Павлова.

«Мы предлагали, чтобы это делала Жилищная инспекция. Либо возможен механизм, когда три соседа фиксируют нарушения и коллективно заполняют протокол», — сообщила Павлова.

Она добавила, что эти предложения не устроили правительство, и «их жизнеспособность предстоит доказать на площадке комитета — в рамках рабочей группы».

Работать над законом продолжит уже следующий созыв Госдумы. «Я надеюсь войти в следующей созыв и продолжить работать над “законом о тишине”. Меня пригласили в состав рабочей группы. Сейчас этот проект, в основном, касается строительно-ремонтных работ, но, я думаю, мы расширим его. Включим стук, например, музыку громкую — все, что касается вопросов спокойствия граждан», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он также выразил надежду, что в будущем законопроект распространится не только на многоквартирные дома, но и на прилегающие территории — чтобы кафе или стройки около дома не мешали людям.

Доказательство шума

Сегодня фактически есть только один способ бороться с шумными соседями — вызывать полицию или напрямую звонить участковому, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По статьям 6.3 и 6.4 Кодекса административный правонарушений (КоАП), оштрафовать громких соседей можно максимум на тысячу рублей.

«Но если предупреждения и протоколы становятся систематическими, то дело может быть направлено в суд с последующей конфискацией оборудования, создающего шум. То есть фактически единого инструмента давления на таких соседей в данный момент нет», — уточнил Уткин.

Если федеральный «закон о тишине» будет принят, доказать нарушение будет не сложно, считает юрист.

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«Как правило, шум напрягает не только одну квартиру, но и те, которые расположены и рядом, и сверху, и снизу. Поэтому нескольких свидетелей из соседних квартир будет вполне достаточно. Рабочим инструментом будет проведение видеофиксации со звуком — банальное видео с телефона», — объяснил он.

Однако практика показывает, что даже сейчас, когда штраф минимален, соседи порой используют жалобы на шум, чтобы расправляться с «неугодными».

«Когда я училась в университете в Казани, снимала квартиру на улице Космонавтов. И там развернулась настоящая война: сверху жила семья, скажем так, выпивающая. По ночам они то скандалили, то включали музыку на всю громкость. Разговоры не помогали, и однажды я вызвала полицию. Вот тут-то и начался настоящий ад, потому что с тех пор почти они на всех своих пьянках вызывали полицию в мою квартиру, якобы я им мешаю. Каждый вечер начиналось соревнование: кто первый позвонит участковому. Потом ко мне могли уже днем даже прийти из полиции, говорили — жалуются на громкие звуки, а я спала, например!», — поделилась москвичка Динара Ренатова.

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Через пару месяцев и после получения штрафа на 500 рублей девушка просто съехала.

По мнению Уткина, если «закон о тишине» с его значительными штрафами будет эксплуатироваться как привлечение к ответственности неприятных соседей, то он может сыграть против тех, кто пытается таким образом манипулировать исполнительными органами в своих целях.

«Есть допустимые звуки, которые не будут признаны создателями шума — плач детей, шум от ходьбы, вода в трубах и другие бытовые истории. Адекватные соседи не будут жаловаться не только на детей, но и на своих соседей, которые по каким-то причинам могут им просто не нравиться. Неадекватные просто не смогут доказать наличие шума, поэтому будут привлекаться за ложные вызовы уполномоченных структур по статье 19.13 КоАП РФ и платить штрафы до 1500 рублей», — отметил он.

Не громче разговора

Пока в России нет общего федерального закона, регионы решают вопрос самостоятельно. Режим тишины в ночное время предусмотрен, например, в Москве, Татарстане и Красноярске.

«Уровень допустимого шума определяется в соответствии с местными законами субъектов, которые закрепляет диапазон, измеряемый в децибелах, в рамках которого разрешаются звуки в ночное время. Например, в законе города Москвы “О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве” установлено, что днем уровень шума ограничен 55 децибелами, в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 45 децибелами», — пояснила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

45 дБ — это уровень громкости обычного разговора, крик или смех — это уже 70 дБ.

«В данном контексте это вопрос, который не должен определяться именно уровнями шума по датчикам. Все и так прекрасно знают, что подразумевается под нарушением спокойствия, — подчеркнул Павел Уткин.

Законопроект предлагает исключить из критериев шума действия бытового характера — ходьбу, шум воды из крана и другие. Но в правительстве считают, что тогда могут возникнуть спорные ситуации, когда человек станет доказывать, что не нарушал закона.

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«Кроме того, из содержания данного положения законопроекта следует, что звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека, не считаются нарушением тишины. Вместе с тем разграничение между собой звуков, относящихся к обычной жизнедеятельности, может повлечь за собой появление спорных ситуаций», — говорится в официальном отзыве кабмина.

Однако юристы проект в целом поддерживают.

«Полагаем, что такой закон не только не приведет к нарушениям прав граждан, но, наоборот, создаст федеральную законодательную базу для развития регионального законодательства в части установления времени “тишины” и ответственности, наступающей в результате превышения максимально допустимого уровня шума», — сказала член АЮР Мария Спиридонова.

Законопроект, уточнила депутат Ольга Павлова, может быть подписан президентом к концу года.

Ярослава Костенко

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