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06:16 (мск), источник: Известия

Каждый второй клиент банков берет кредитки на всякий случай

Главным образом граждане заводят несколько кредитных карт «на всякий случай». Эту причину обозначили 45% респондентов, а годом ранее она была актуальна только для 36%, следует из опроса Райффайзенбанка.

Источник: AP 2021

В то же время стало меньше граждан, открывающих новую кредитку ради получения различных бонусов и кэшбеков в рамках программ лояльности: 44% сейчас и 48% в 2020 году, говорится в материалах. Также относительно прошлого года почти вдвое уменьшилась доля тех, кто пользуется лишь одной картой, а остальные забыл закрыть. С точки зрения авторов исследования, такие результаты говорят об острожном обращении россиян с заемными средствами.

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Кроме того, за год изменились поводы для открытия гражданами нескольких кредиток. В 2020-м среди причин наличия таких карт клиенты часто отмечали, что используют их для погашения других займов. В этом году в топ вышла дифференциация расходов: одна карта для покупок в интернете, другая — для ежедневных трат.

По данным ОКБ, банки выдали в январе-мае этого года 5,6 млн кредитных карт, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 2% меньше показателей 2019-го. Суммарный лимит по оформленному за пять месяцев 2021-го «пластику» составил 392 млрд рублей. Это на 50% больше прошлогодних цифр, но уступает тем, что были в 2019-м (-12%).

Эксперты объясняют рост спроса на кредитки восстановлением экономической активности населения и реализацией отложенного спроса.

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