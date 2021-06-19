12:36 (мск), источник: Газета.Ру
Образ жизни «белого воротничка»: кто в России уходит на удаленку
Как меняется рынок труда с развитием удаленной работы.
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В первой половине 2021 года число вакансий на удаленке продолжило расти быстрыми темпами, сообщили «Газете.Ru» в hh.ru. В начале лета этот тренд усилился
Предыдущий пик был зафиксирован в апреле — 46,8 тыс. В мае число вакансий снижалось до 34,8 тыс. Это объясняется прежде всего тем, что в стране с 1 по 11 мая был объявлен нерабочий период.
Число вакансий на удаленке в среднем растет на 15% ежемесячно. Только за период с января по середину июня 2021 года оно достигло 215 тыс., что на 10% больше, чем за весь 2020 год (около 200 тыс.).
Самую высокую зарплату россиянам предлагают зарубежные компании. В тройку лидеров по этому параметру вошли предложения работать удаленно игровым дизайнером британского издателя игр (до $11 500 до вычета налогов), техлидом от стартапа из
Традиционно самые высокие зарплаты на удаленке предлагают программистам и разработчикам. Уровень зарплатного предложения для них составляет от 140 000 до 280 000 руб.
Среди необычных дистанционных вакансий в hh.ru разместили поиск скульптора стилизованных объектов и персонажей (от $1700 до $3000 до вычета налогов), сценариста со знанием японского языка (з/п у этой вакансии и далее не указаны), отсмотрщика видеолекций на испанском языке, редактора домашних заданий, дизайнера коммуникаций, аналитика хоккейных матчей.
Также сервис выделил и несколько интересных вакансий для подработки на удаленке: специалист по миграционному учету (з/п не указана), копирайтер продающих коммуникаций (з/п не указана), бустер (игрок в World of Warcraft; от 40 000 до 100 000 руб. на руки), преподаватель курса видеоблогинга детям (до 50 000 руб. на руки), специалист по назначению встреч (от 23 000 руб. на руки).
Пандемия коронавируса дала резкий толчок для развития удаленной работы, стали появляться новые рабочие места, отметила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных. По данным опроса, который они проводили среди предприятий, около трети перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы. В среднем в России около 12% сотрудников сейчас работают удаленно, но по отраслям ситуация различается. Работодателям удаленка позволяет сократить издержки, например, на аренду офиса.
Удаленная работа при этом имеет ограничения: это характер выполняемой работы, степень оснащенности рабочих мест, различные технические вопросы (например, программное обеспечение). Еще один важный момент — насколько развита система безопасности на предприятиях, которые внедряют у себя удаленку. Инструментов, которые позволят следить за сотрудниками, нет, пояснила эксперт.
«Эти объективные вещи ограничивают свободу действий. Поэтому бояться, что удаленка сейчас всех поглотит, и везде она распространится, можно, но есть объективные причины, которые этому препятствуют», — говорит Смирных.
Для самих работников в удаленке есть и плюсы, и минусы, заметила эксперт. С одной стороны, это экономия времени, сокращение расходов на дорогу
В целом с развитием удаленки работодатели должны понимать, что формат работы меняется, и все проконтролировать теперь невозможно, считает Лариса Смирных.
Как говорят сами работники, опыт удаленной работы был достаточно неоднозначным, рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. При этом, их оценки смещены больше в сторону негатива.
По его словам, более трети отметили ухудшение ситуации с точки зрения качества рабочей коммуникации, эффективности, и даже с точки зрения эмоционального комфорта от трудовой деятельности. Улучшение отметили вдвое меньше россиян.
«То есть, отнюдь нельзя сказать, что работники остались довольны этим опытом. Есть, конечно, значимые группы, которые отмечают и улучшения от дистанционки. Более 50% говорят, что вообще ничего не изменилось. Но группа, свидетельствующая об ухудшении ситуации крайне значительная», — подчеркнул эксперт.
Если говорить конкретно про «белых воротничков», которым не нужно «работать руками», то для них удаленка перестает быть
Однако сложные задачи, которые нужно решать коллективно,
«Удаленка как отдельный формат уходит. Она становится частью повседневной жизни любого “белого воротничка”», — считает Алена Владимирская.
У большинства сотрудников производительность труда на удаленке не изменилась, отмечает Лариса Смирных из НИУ ВШЭ. По данным их опроса, 67% сохранили прежний уровень производительности, когда начали работать дистанционно
Некоторые работодатели, однако, стремятся снизить зарплату сотрудникам
По мнению эксперта, это неправильный подход: платить нужно за результат выполненной работы. Смирных при этом подчеркнула, что текучка, несмотря на пандемию, выросла. Главная причина для смены работы — зарплата.
Готовность работодателя платить такую же зарплату на удаленке, как и в офисе, зависит от многих факторов, пояснил «Газете.Ru» Дмитрий Логинов из РАНХиГС. Первый — это возможность платить такие же деньги в зависимости от ситуации в экономике в целом, в отрасли и на конкретном предприятии. Кроме того, на уровень зарплаты влияет и дефицит конкретных специалистов.
«Локальные опросы работодателей показывают, что у 15% занятых за прошедший год улучшилось материальное положение, у 35% — ухудшилось. Прослеживается негативный тренд в субъективных оценках. С другой стороны, половина ничего не потеряла. Но здесь целая совокупность факторов, поэтому невозможно дать однозначную оценку. Тем более, что общая ситуация, как мы видим, пока не стабилизировалась», — отметил эксперт.
Для работодателей, на которых работают «белые воротнички», не имеет значения, работает сотрудник в офисе или на удаленке, говорит Алена Владимирская. Поэтому на зарплатах это никак не отражается. Главное — результат. Кроме того, на удаленке работники недополучают многие вещи, начиная от кофе и чая в офисе и заканчивая
Но пока ожидать
Скорее будет больше случаев, когда сотрудник, у которого уже есть работа, будет
Большинство людей, которые уходят на удаленку, — это группа высокообразованных и сравнительно высокооплачиваемых специалистов, говорит Дмитрий Логинов из РАНХиГС. Они выдвигают высокие требования не только к показателям, имеющим отношение к рынку труда, но и к инфраструктуре. Поэтому их привлекают крупные города, такие, как Москва, отметил эксперт.
«По совокупности факторов возможен переток не из Москвы в условную Рязань, а внутри Московской агломерации. Локальные перетоки вполне возможны, но не думаю, что это будет массовая тенденция», — считает эксперт.
По его мнению, работодатели же будут ориентироваться на тех работников, которые смогут эффективно совмещать удаленку и работу в офисе. «После стабилизации ситуации будет более тонкая настройка процессов, в результате чего часть работодателей перейдет к совмещенному формату работы», — считает Логинов.