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19 июня, источник: ТАСС

Котяков заявил, что работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы

По словам министра труда и социальной защиты, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Работника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил журналистам в субботу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал он.

По его словам, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — подчеркнул Котяков.

Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

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