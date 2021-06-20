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07:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономист раскрыл главные уловки супермаркетов

Экономист Михаил Беляев раскрыл главные уловки супермаркетов. Об этом кандидат экономических наук рассказал в беседе с радио Sputnik.

Источник: Reuters

Эксперт объяснил, что магазины часто прибегают к различным психологическим приемам и механизмам, чтобы убедить покупателя в необходимости приобрести тот или иной товар. По его словам, обычной практикой является максимальное завышение цены на пользующийся спросом продукт, а потом снижение ее до реальной, чтобы у человека сработал «спусковой крючок» и он захотел купить его со скидкой.

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Беляев также добавил, что зачастую супермаркеты повышают цены на 20−30 процентов в преддверии праздников, а потом под видом акций опускают их до прежнего уровня.

Акции с бесплатным подарком за покупку определенного товара также не стоит доверять, отмечает специалист. Он считает, что бесплатным ничего не бывает и в той или иной степени покупатель все равно платит за подарочный продукт. При этом обычно в качестве такого дополнения продавцы дают что-то неликвидное, то есть, то что нельзя продать никаким другим образом.

Помимо этого, Беляев советует быть осторожным с акциями, которые касаются продуктов питания. Согласно его словам, резкое снижение цены на товары из данной категории может означать, что у них в скором времени истекает срок годности.

Ранее эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Они раскрыли приемы, которые торговые сети используют в корыстных целях. Так, особая атмосфера в торговом зале создается благодаря музыке, визуальному оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров.

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