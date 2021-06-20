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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин пообещал медикам ввести единый федеральный оклад

Система оплаты труда в здравоохранении будет обновлена, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, новая модель оплаты будет предусматривать оклад, который не будет зависеть от региона, а также прозрачность надбавок.

Источник: РИА "Новости"

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — сказал Путин в обращении по случаю Дня медицинского работника, опубликованном на сайте Кремля.

Сумма выплат, направленная медработникам в связи с распространением коронавируса, превысила 350 млрд руб., их получили почти 1,2 млн человек, сказал Путин.

«И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — отметил он.

В ходе обращения президент отметил, что в России продолжаются работы над новыми вакцинами и лекарствами от коронавируса. Он также заявил о необходимости обновить технологическую базу поликлиник, больниц и других объектов первичного звена, а также расширить программы диспансеризации.

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