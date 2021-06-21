08:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Набиуллина назвала причину роста цен в России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» назвала причину роста цен в России. По ее словам, все дело в дисбалансе спроса и предложения.
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Она также отметила, что замораживать цены слишком долго опасно, потому что может произойти дефицит товаров и станет развиваться черный рынок. «Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — подчеркнула Набиуллина.
Она также вспомнила времена СССР, когда цены были официально зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. По мнению главы ЦБ, в настоящее время резкое подорожание некоторых товаров это — временное явление. В ЦБ ожидают снижения динамики инфляции осенью этого года.
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