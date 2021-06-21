Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».
По словам Набиуллиной, ЦБ может влиять на инфляцию с помощью ключевой ставки. При ее повышении растут ставки по депозитам. Если таковые становятся привлекательнее для населения, оно берет меньше кредитов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на спрос.
В то же время управлять инфляцией можно и через создание условий для роста предложения, добавила глава регулятора. Она отметила важность конкуренции для замедления роста цен. Над этим, по ее словам, работает правительство России.
«Если есть рынок, где растут цены, у нас не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами. Но если есть какие-то барьеры или монополия, этого не происходит и цены остаются высокими», — пояснила Набиуллина.
Целевой уровень инфляции в России, установленный ЦБ, составляет 4%. При этом уже в конце 2020 г. она достигла 4,9% в годовом выражении, после чего продолжила расти. В мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. На фоне подобной динамики ЦБ вернул ключевую ставку, с июля 2020 г. по март 2021 г. находившуюся на историческом минимуме в 4,25%, на уровень в 5,5%.