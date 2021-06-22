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05:41 (мск), источник: Известия

Банки начали снижать комиссии за прием карт для малого бизнеса

На фоне инициативы президента о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) банки начали снижать свои ставки по эквайрингу. Об этом «Известиям» сообщили в кредитных организациях.

Источник: Известия

Так, руководитель блока малый бизнес ДОМ. РФ Елена Пигасова рассказала, что финансовая организация сейчас пересматривает тарифы за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. В результате комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчетно-кассового обслуживания, и предприниматель получит более выгодные условия.

О снижении комиссий рассказали и в МКБ. Управляющий директор эквайрингового бизнеса организации Марк Баранов заявил, что банк запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга», позволяющую платить при приеме карт такую же ставку, как через СБП.

«В рамках акции клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса, на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно. Размер льготного оборота зависит от тарифа расчетно-кассового обслуживания», — заявил он.

Более выгодными условия эквайринга стали и в банке «Санкт-Петербург». Как сообщил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса организации Дмитрий Туманский, еще в начале года банк снизил тарифы по торговому эквайрингу для клиентов из МСП. В среднем сокращение составило порядка 20−25%, оценил он.

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