Стоимость нефти Brent превысила $75 впервые за два года

В начале июня вице-премьер Александр Новак сообщал, что спрос на нефтяном рынке увеличился, а цены стабилизировались. «Тем не менее мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности», — предупреждал он.
Вице-премьер позже добавил, что цены на нефть стабильны уже последние несколько месяцев, что говорит о сбалансированности рынка.
Как пишет Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса США, Китая и Европы и, соответственно, роста потребления топлива. Однако, отмечает агентство, возвращение вируса в некоторых частях Азии говорит о том, что восстановление мировой экономики будет неравномерным.
Крупнейшие сырьевые трейдеры допустили рост нефтяных котировок до $100 за баррель. Они полагают, что из-за сокращения инвестиций в нефтедобычу ее объемы снизятся, а спрос будет расти, что отразится на ценах.
Представитель Glencore Алекс Санна пояснял, что сокращение предложения в условиях неудовлетворенного спроса может привести к «ценовым перекосам».
Исполнительный директор Vitol Рассел Харди ожидает, что спрос на нефть окажется на пике примерно в 2030-м, а наибольший дефицит предложения может прийтись на период с 2025 по 2030 год.
В середине апреля Bloomberg сообщил, что избыточные запасы нефти, которые накопились за время пандемии, почти исчезли. По данным агентства, в феврале в хранилищах оставалось менее пятой части от накопленных объемов топлива и они продолжали сокращаться.