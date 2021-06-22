Биткоин за сутки подешевел более чем на 8%

Стремительней всего биткоин падал утром 21 июня. Тогда он обвалился на 7% за полчаса, до минимума с 8 июня ($32,2 тыс.).
Подешевела также и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. По состоянию на 16:22 мск за сутки она упала до $1772,24 (на 9,60%), а за неделю — на 30,79%.
Обвал криптовалют произошел после того, как власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии. Майнинг в первой половине текущего месяца уже запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян.
Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, начали покидать Китай до официального запрещения майнинга уже в конце прошлого месяца. Тогда, в мае, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к добыче и торговле криптовалютами.