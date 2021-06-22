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17:10 (мск), источник: Ведомости

Биткоин за сутки подешевел более чем на 8%

Курс биткоина за сутки 22 июня упал на 8,10%, до $29 786,18 по состоянию на 16:18 мск, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю криптовалюта обвалилась на 26,36%.

BTC 30571.99 -2112.85 ETH 1814.39 -139.20 LTC 113.33 -21.68
Источник: Reuters

Стремительней всего биткоин падал утром 21 июня. Тогда он обвалился на 7% за полчаса, до минимума с 8 июня ($32,2 тыс.).

Подешевела также и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. По состоянию на 16:22 мск за сутки она упала до $1772,24 (на 9,60%), а за неделю — на 30,79%.

Биткоин от TradingView

Обвал криптовалют произошел после того, как власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии. Майнинг в первой половине текущего месяца уже запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян.

Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, начали покидать Китай до официального запрещения майнинга уже в конце прошлого месяца. Тогда, в мае, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к добыче и торговле криптовалютами.

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