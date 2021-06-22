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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские миллионеры упали числом и богатством

Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что в прошлом году количество долларовых миллионеров во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,1 млн человек. Исследователи отмечают, что если бы не масштабные программы властей по оказанию помощи бизнесу и экономике, то ситуация могла быть намного хуже. Впрочем, в ряде стран, переживших девальвацию местных валют к основным валютам, число долларовых миллионеров в 2020 году заметно сократилось. В их число вошли такие страны, как Россия, Индия, Таиланд, Чили, Мексика, Бразилия.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ежегодном докладе Global Wealth Report банк Credit Suisse отмечает, что «благодаря мерам, принятым правительствами и центробанками, мировое благосостояние оказалось устойчиво к экономическому воздействию от пандемии COVID-19». Общий размер благосостояния в мире вырос в прошлом году на 7,4% — до $418,3 трлн, а размер благосостояния в пересчете на каждого взрослого в среднем увеличился на 6% — до нового рекорда $79 952.

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Впрочем, исследователи отмечают, что если бы в прошлом году не произошло относительное обесценивание доллара и его курс остался бы на уровне 2019 года, то рост благосостояния был бы заметно ниже — общий уровень вырос бы на 4,1%, а в пересчете на взрослого — на 2,7%.

Больше всего в прошлом году увеличилось благосостояние в таких регионах, как Северная Америка — на $12,4 трлн и Европа — на $9,2 трлн, где власти развернули масштабные программы поддержки не только экономике и крупному бизнесу, но и среднему и малому бизнесу, а также населению. С большим отрывом от них идут Азиатско-Тихоокеанский регион — рост на $4,7 трлн и Китай — рост на $4,2 трлн.

Если в регионах с преобладанием развитых стран благосостояние в прошлом году выросло, то в таких регионах, как Латинская Америка и Индия, было зафиксировано рекордное снижение — на 11,4%, или $1,2 трлн, и на 4,4%, или $594 млрд, соответственно.

Помимо отсутствия масштабных программ господдержки экономики и бизнеса негативную роль сыграло снижение курса местных валют к доллару и другим основным валютам.

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Credit Suisse отмечает, что без девальвации индийской рупии к доллару снижение благосостояния там составило бы не 4,4%, а 2,1%. Аналогичная ситуация сложилась и в России, Бразилии, Таиланде, Чили, Мексике, Саудовской Аравии, Гонконге. Именно в этих странах в прошлом году больше всего сократилось число людей с состоянием не менее 1 млн в долларовом эквиваленте. Если в 2019 году в России Credit Suisse насчитал 313 тыс. долларовых миллионеров, то по итогам прошлого года — на 44 тыс. меньше, 269 тыс. человек. По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии (снижение на 108 тыс. человек) и Индии (на 66 тыс.).

Credit Suisse также отмечает, что из-за девальвации местных валют в ряде стран существенно снизился и средний уровень состояния граждан.

В число таких стран вошли Бразилия, Китай, Россия, где этот показатель сократился менее чем на $10 тыс., а также ОАЭ и специальный административный район Гонконг — на $18,5 тыс. и $26,4 тыс. соответственно.

  • При этом в США по итогам прошлого года число долларовых миллионеров увеличилось на 1,73 млн человек — до 21,9 млн.
  • На втором месте Германия — рост на 633 тыс. человек, до 2,9 млн человек.
  • На третьем месте Австралия — рост на 392 тыс., до 1,8 млн человек.

В десятку стран, где в прошлом году больше всего выросло число долларовых миллионеров, также вошли Япония, Франция, Великобритания, Китай, Канада, Нидерланды и Италия.

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По словам директора по международным операциям Credit Suisse в области управления активами состоятельных клиентов и директора по исследованиям в области экономики Нанетты Хехлер-Файдербе, «сложно отрицать, что меры господдержки и центробанков поддержали уровень благосостояния граждан и бизнеса, нивелировав негативное воздействие пандемии. А если брать шире, то предотвратили и глобальный кризис. И хотя эти меры доказали свою успешность, они обошлись в изрядную цену — госдолг по отношению к ВВП в ряде стран вырос на 20%.

При этом щедрые выплаты от государства гражданам привели к тому, что средний уровень дохода домохозяйств остался стабилен, а в ряде стран даже вырос. С учетом более скромного потребления товаров и услуг, уровень сбережений у домохозяйств существенно вырос. Такая ситуация в сочетании с низкими ставками центробанков в целом привела к росту цен на товары и недвижимость".

Евгений Хвостик

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