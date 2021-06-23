Ашхабад признан самым дорогим городом мира для иностранцев. Почему так вышло, и кто еще в рейтинге?
Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году. Третье место занял Бейрут, на четвертом — японская столица Токио.
Этот рейтинг ежегодно составляется американской консалтинговой фирмой Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, чтобы им легче было понять, сколько платить своим сотрудникам в том или ином городе.
При составлении рейтинга, охватившего 209 городов, компания учитывала множество параметров, включая стоимость жилья, транспорта и продуктов питания, а также провела оценку стоимости более 200 товаров и услуг.
Вот так выглядит первая десятка этого года:
Ашхабад
Гонконг
Бейрут
Токио
Цюрих
Шанхай
Сингапур
Женева
Пекин
Берн
Как видите, первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке — это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни.
Ашхабад является скорее исключением из этого правила, и вот почему.
Как Ашхабад стал самым дорогим
Все дело в том, что непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благосостояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.
Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому «успеху» и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.
Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.
Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат — росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости. «С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидированного продовольствия, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится уходить с пустыми руками», — говорится в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
С началом пандемии экономические проблемы страны лишь усугубились, тем не менее, в мае президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затеял программу расширения Ашхабада, пообещав сделать столицу «одним из самых процветающих городов в мире».
Страна неравенства
Абдужалил Абдурасулов, корреспондент Би-би-си
Этот доклад — еще одно свидетельство резкого неравенства в Туркменистане.
В мире об Ашхабаде знают по таким фотографиям президента Гурбангулы Бердымухамедова, но за ними скрывается совсем другая столица | Источник:AFP VIA GETTY IMAGES
Многие жители Ашхабада с большим трудом могут себе позволить даже самые основные товары, такие как продукты питания. Возле магазинов часто выстраиваются очереди за хлебом или мукой, поскольку в стране постоянно не хватает продовольствия.
Но есть и другой Ашхабад — парадная столица с мраморными зданиями. Именно такой его образ пытается утвердить государственная пропаганда, чтобы убедить жителей Туркменистана, что эта страна — одна из самых богатых в мире.
Тем временем иностранные компании вынуждены поддерживать подобный имидж, если они хотят работать на этом рынке. Энергетических гигантов сюда привлекают одни из самых больших в мире запасов природного газа.
Чтобы получить к ним доступ, некоторые готовы следовать писаным и неписаным правилам ведения бизнеса в Туркменистане.
Это означает, что их сотрудники вынуждены платить по высоким ценам практически за все — от аренды жилья до покупки продуктов питания.
Бейрут: еще одно экономико-географическое исключение
Бейрут тоже можно назвать исключением из правил: за год он совершил рывок с 45-го на 3-е место, при этом не следует забывать, что стоимость жизни для иностранных работников — не самый лучший показатель, ведь далеко не все работодатели будут рады платить своим сотрудникам лишние деньги просто за то, что им придется жить в дорогих городах.
Mercer списывает такой взлет столицы Ливана в рейтинге на политический хаос, воцарившийся в стране, и обширный и затяжной экономический спад.
Пандемия коронавируса и мощнейший взрыв в порту Бейрута в прошлом году также сыграли свою роль, усугубив экономическое положение и вызвав новый виток инфляции.
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Сразу три швейцарских города попали в первую десятку, подтвердив аксиому о том, что в Швейцарии все очень недешево.
Цюрих продолжает прочно удерживать позиции финансового центра — если вы не банкир, все будет очень дорого | Источник:GETTY IMAGES
Один из самых дорогих городов Китая, Шанхай, поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Попала в десятку и китайская столица Пекин.
Островное государство-городСингапур, известный своим процветающим финансовым сектором, занял седьмую строчку в рейтинге.
Лондон оказался на 18-м месте, поднявшись на одну строчку, других британских городов в первой сотне нет, зато на 121-м месте оказался Бирмингем, «подорожавший» на восемь позиций.
Шанхай, один из самых дорогих городов Китая, обгоняет по ценам даже столицу, но до Гонконга пока не дотягивает | Источник:GETTY IMAGES
А что Россия?
Российские города также фигурируют в рейтинге: Москва, которая в списке самых дорогих городов Европы стоит на пятом месте, для иностранцев оказалась не такой уж дорогой — она на 21-й позиции. Правда, по стоимости жизни для иностранных работников Санкт-Петербург еще привлекательнее — он на 59-й строчке. Попали в список и столицы бывших союзных республик: Киев — на 106-м месте, Рига — на 113-м, Таллинн — на 146-м месте, остальные распределились от 157 и далее по списку.
На фоне снижения курса доллара по отношению к евро города Европы в целом выглядят более дорогими, чем города Нового Света. К примеру, Нью-Йорк вылетел из десятки, а Париж, напротив, поднялся с 50-го на 33-е место.
Список замыкают Тбилиси (207), Лусака (столица Замбии, 208) и Бишкек.
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