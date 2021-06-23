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04:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство вернулось к обсуждению акцизов на сладкие напитки

Правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки, сообщили Минсельхоз и Минфин. Источник «Ведомостей» утверждает, что ежегодный сбор может составить 10−20 млрд руб. Идея обсуждается в правительстве с 2016 года.

Источник: Reuters

Представитель Минсельхоза сообщил газете, что по итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

Министерство не одобряет идею, так как это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков. Минсельхоз также опасается сокращения числа производителей и появления нелегального рынка напитков.
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Представитель Минфина сообщил, что министерство обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Он отметил, что решение не принято и вопрос требует проработки. Пресс-служба правительства отказалась от комментариев.

Два источника «Ведомостей» утверждают, что рассматривается два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Собеседники газеты назвали разные основные цели акциза: пополнение бюджета и заботу о здоровье граждан.

Союз производителей соков, воды и напитков, в который входят PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка», выступил против инициативы. Президент союза Максим Новиков отметил, что на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.

Минфин предложил ввести акциз еще в 2016 году. К обсуждению возвращались в 2018-м — тогда идею поддержал Минздрав. Авторы исследования Высшей школы экономики в 2019 году предупреждали, что введение акциза может привести к росту цен. Потребление сахара при этом не уменьшится — это доказывает международный опыт. В ВШЭ считают, что эффективнее будет ввести акциз на сахар.

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