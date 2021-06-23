Правительство вернулось к обсуждению акцизов на сладкие напитки

Представитель Минсельхоза сообщил газете, что по итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».
Представитель Минфина сообщил, что министерство обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Он отметил, что решение не принято и вопрос требует проработки. Пресс-служба правительства отказалась от комментариев.
Два источника «Ведомостей» утверждают, что рассматривается два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Собеседники газеты назвали разные основные цели акциза: пополнение бюджета и заботу о здоровье граждан.
Союз производителей соков, воды и напитков, в который входят PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка», выступил против инициативы. Президент союза Максим Новиков отметил, что на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.
Минфин предложил ввести акциз еще в 2016 году. К обсуждению возвращались в 2018-м — тогда идею поддержал Минздрав. Авторы исследования Высшей школы экономики в 2019 году предупреждали, что введение акциза может привести к росту цен. Потребление сахара при этом не уменьшится — это доказывает международный опыт. В ВШЭ считают, что эффективнее будет ввести акциз на сахар.