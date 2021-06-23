Цена биткоина после обвала выросла на $5000

Цена биткоина выросла примерно на $5000 после падения впервые за полгода ниже отметки в $30 000. К 13:00 мск криптовалюта демонстрировала рост стоимости на 7,8% за сутки, до $33 976, следовало из данных Coindesk. На пике цена биткоина достигала $34 396.
За последние сутки стоимость биткоина снижалась до $28 814. До этого она не опускалась ниже $30 000 с января, отмечает Bloomberg. Агентство напоминает, что в середине апреля цена криптовалюты достигла рекордного уровня почти в $65 000, но с тех пор снизилась примерно вполовину. В прошлом году биткоин подорожал в четыре раза и начал 2021-й, торгуясь на отметке примерно в $29 000.
Происходящее на торгах указывает, что инвесторы в биткоин «могут оказаться в бурных водах в ближайшие недели», заявил Bloomberg Шон Руни, руководящий исследованиями в фирме Valkyrie Investments, которая занимается криптоактивами. Любое значительное падение цены биткоина ниже $30 000 заставит сдаться многих инвесторов, ориентирующихся на динамику, отметил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли.
На стоимость биткоина негативно повлияло то, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на проблему объема электроэнергии, требующейся для майнинга криптовалюты и ее трансакций, отмечает Bloomberg. Другим фактором стали ограничения, введенные властями Китая. В мае они запретили платежным сервисам и банкам проводить операции с криптовалютами. В некоторых китайских провинциях также запрещен их майнинг.
«Продолжившаяся распродажа биткоинов поспособствовала формированию негативного отношения среди трейдеров, вызванного “медвежьими” новостями из Китая», — сказал Bloomberg аналитик предоставляющей данные об отношении к криптовалютам Trade The Chain Ник Манчини. Президент фирмы The Wealth Alliance Эрик Дайтон в свою очередь отметил, что «когда такая страна, как Китай, выступает против биткоина, это очень вредит его признанию во всем мире».