18:09 (мск), источник: Ведомости
Первыми в Турцию должны улететь туристы прошлого сезона
Такую рекомендацию Ростуризм разослал 23 июня.
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Федеральное агентство по туризму 23 июня направило ведущим российским туроператорам письмо с рекомендацией обеспечить в первоочередном порядке путевками в Турцию туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 г., но не смогли отправиться в поездку
Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году поездки в эту страну сейчас составляют 5 млрд руб., подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, речь идет о 150 000 человек.
По словам Горина, обязательства туроператоров за несостоявшиеся весной этого года (15 апреля — 21 июня) поездки в Турцию уже составляют 40 млрд. руб. По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, если не будет новых ограничений на полеты в эту страну, долги за 2020−2021 гг. будут закрыты в этом году.
В какой доле будут распределяться места на первых рейсах между прошлогодними туристами и новыми покупателями — каждая компания будет определять самостоятельно, говорит Ломидзе. Например, Tez Tour по словам представителя его
По данным Росавиации, на первый день полетов в Турцию было запланировано 78 рейсов компаниями «Аэрофлот», Royal Flight, Smartavia, Azur Air, «Икар», «Ямал», Nordwind, «Победа», Red Wings, S7 и «Россия».
Вера Кузьмина