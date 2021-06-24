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04:25 (мск), источник: Life.ru

Эксперт рассказала, кто может не получить пенсию в июле

С 1 июля на основании закона «О национальной платёжной системе» все социальные выплаты и пенсии будут перечисляться только на банковские карты «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта «Мир», а также не открыт счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия.

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Финогенова рекомендует передать реквизиты карты, счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Если карты или счёта нет, тогда нужно написать заявление в банк и завести именную карту «Мир», процедура оформления которой занимает примерно семь рабочих дней, или открыть счёт в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.

Также эксперт рассказала об альтернативе для тех, кто не хочет пользоваться банковскими услугами, — в таком случае пенсию можно получать через Почту России. Тем, у кого пока нет карты «Мир» или счёта, Сбербанк откроет текущий счёт, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка, поэтому начисленная пенсия не пропадёт.

Специалист добавила, что сотрудники других банков, где у россиян ранее был открыт счёт для перечисления пенсий, после получения денег из ПФР обязаны в десятидневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир».

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