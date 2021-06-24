Эксперт рассказала, кто может не получить пенсию в июле

По словам эксперта, пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта «Мир», а также не открыт счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия.
Финогенова рекомендует передать реквизиты карты, счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Если карты или счёта нет, тогда нужно написать заявление в банк и завести именную карту «Мир», процедура оформления которой занимает примерно семь рабочих дней, или открыть счёт в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.
Также эксперт рассказала об альтернативе для тех, кто не хочет пользоваться банковскими услугами, — в таком случае пенсию можно получать через Почту России. Тем, у кого пока нет карты «Мир» или счёта, Сбербанк откроет текущий счёт, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка, поэтому начисленная пенсия не пропадёт.
Специалист добавила, что сотрудники других банков, где у россиян ранее был открыт счёт для перечисления пенсий, после получения денег из ПФР обязаны в десятидневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир».