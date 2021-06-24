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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Коллекторы активнее взялись за долги юных россиян

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году стали активнее продавать коллекторам проблемные долги молодых россиян — заемщиков до 25 лет. Об этом пишет РБК.

Источник: Reuters

В первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве случаев оказалась 20 процентов (рост на 9,7 процента). Коллекторы взялись активнее работать даже с самыми юными получателями ссуд в возрасте 18−20 лет. Доля молодых заемщиков увеличивается с 2020 года.

В июле-августе прошлого года года россияне до 30 лет стали самой значительной группой получателей ссуд. Например, в последний месяц лета на них пришлось 31,4 процента выдач.

«Мы понимаем, что с каждым годом количество работающих молодых людей растет, но статистически уровень потенциальной просроченной задолженности в данной когорте граждан выше прочих», — отметила управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

В январе-марте банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию.

В прошлом году финансовые организации отдали коллекторам долгов на 582 миллиарда рублей. Это рекордный объем за семь лет.

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