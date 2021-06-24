11:21 (мск), источник: Ведомости
Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны
Новые правила не позволят обслуживать их в заведениях общепита.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и уполномоченному по защите прав предпринимателей столицы Татьяне Минеевой с просьбой разрешить иностранцам и иногородним гражданам посещать рестораны без
Из них следует, что АТОР предлагает пускать иногородних и иностранных гостей столицы в рестораны и кафе при предъявлении документов, подтверждающих их временное нахождение в Москве (паспорт, билеты на транспорт и проч).
В письмах сказано, что АТОР обеспокоена принятием мэром Москвы Сергеем Соболиным новых ограничительных мер, которые приостанавливают оказания услуг общественного питания людям без наличия
«Такая мера станет трудновыполнимой для иногородних и иностранных гостей столицы, которые не подлежат обязательному вакцинированию и не могут получить результаты ПЦР теста с QR-кодом», сказано в документах. В итоге АТОР делает вывод, что новые правила не позволят обслуживать иностранцев, прибывающих в Москву в заведениях общепита. «Ведомости» ожидают комментария мэрии Москвы.
22 июня Собянин выпустил новый указ, согласно которому попасть в рестораны в российской столице смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, или переболевшие им в течение полугода, или при наличии отрицательного
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что никаких исключений для отдельных категорий граждан не будет. «Когда россияне приезжают заграницу, с них требуют QR -код, в России тоже самое», — говорит он. Бухаров напоминает, что для иностранцев уже есть определенные послабления — они могут питаться в ресторане при гостинице, в которой проживают. А, кроме того, по прилету в Россию они все равно сдают
Вера Кузьмина