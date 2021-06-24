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11:21 (мск), источник: Ведомости

Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны

Новые правила не позволят обслуживать их в заведениях общепита.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и уполномоченному по защите прав предпринимателей столицы Татьяне Минеевой с просьбой разрешить иностранцам и иногородним гражданам посещать рестораны без QR-кодов. Соответствующие письма были отправлены адресатам вечером 23 июня. «Ведомости» ознакомились с их копиями.

Из них следует, что АТОР предлагает пускать иногородних и иностранных гостей столицы в рестораны и кафе при предъявлении документов, подтверждающих их временное нахождение в Москве (паспорт, билеты на транспорт и проч).

В письмах сказано, что АТОР обеспокоена принятием мэром Москвы Сергеем Соболиным новых ограничительных мер, которые приостанавливают оказания услуг общественного питания людям без наличия QR-кода.

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«Такая мера станет трудновыполнимой для иногородних и иностранных гостей столицы, которые не подлежат обязательному вакцинированию и не могут получить результаты ПЦР теста с QR-кодом», сказано в документах. В итоге АТОР делает вывод, что новые правила не позволят обслуживать иностранцев, прибывающих в Москву в заведениях общепита. «Ведомости» ожидают комментария мэрии Москвы.

22 июня Собянин выпустил новый указ, согласно которому попасть в рестораны в российской столице смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, или переболевшие им в течение полугода, или при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного три дня. Точки общепита обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, с помощью которых можно будет посетить заведения. Эти меры уже вызвали недовольства участников ресторанной отрасли, которые заявили, что они приведут к существенным убыткам и снижению количества посетителей.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что никаких исключений для отдельных категорий граждан не будет. «Когда россияне приезжают заграницу, с них требуют QR -код, в России тоже самое», — говорит он. Бухаров напоминает, что для иностранцев уже есть определенные послабления — они могут питаться в ресторане при гостинице, в которой проживают. А, кроме того, по прилету в Россию они все равно сдают ПЦР-тест в аэропорту, поэтому при отрицательном результате доступ к заведениям общепита на несколько дней им будет обеспечен, резюмирует он.

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Вера Кузьмина

 Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны
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