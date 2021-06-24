14:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство вводит экспортные пошлины на металл
Предпосылок к коррекции цен не видно.
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С 1 августа будут введены экспортные пошлины на черные и цветные металлы в размере 15%, сообщили сегодня в правительстве. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, коррекции цен не ожидается, а прибыль металлургов по итогам года составит 2,1 до 2,3 трлн руб. Средства, полученные от пошлин, предполагается тратить на снижение затрат при капстроительстве.
Правительство решилось на ввод экспортных пошлин в отношении металла. 24 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предлагается ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Базовая ставка экспортной пошлины на металлы составит 15% плюс специфическая составляющая. Средства от пошлин будут направлены на снижение затрат на капитальное строительство. Поступления от пошлин в
Между тем он также добавил, что прибыль металлургической отрасли может составить от 2,1 до 2,3 трлн руб. по итогам 2020 года. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что его министерство вынуждено согласиться с вводом экспортных пошлин. Минфин, в свою очередь, заявил, что выступает за дополнительную налоговую настройку металлургов при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.
31 мая первый
По его словам, пошлины не являются наказанием металлургов. Это мера защиты внутреннего рынка. Чиновник считает, что российская экономика не готова к переносу мировых цен на внутренний рынок.
Однако еще в мае Минпромторг начал подготовку к экспортным ограничениям металлопродукции и сырья. Министерство разработало проект постановления с перечнем товаров, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. В этот перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат, а также медную заготовку, лом и отходы меди, медную и алюминиевую проволоку и необработанный алюминий. 1 июня замминистра промышленности Виктор Евтухов заявлял журналистам, что экспортные ограничения являются крайней мерой и если и будут вводиться, то точечно, в отношении отдельных позиций.
Пока наиболее серьезные экспортные ограничения действуют против лома черных металлов. В конце мая правительство приняло решение об увеличении вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов до €70 за тонну сроком на 180 дней. Пошлина в €70 больше действующей сейчас, но меньше, чем просил Минпромторг. Если с начала года и до конца июля экспортеры платят 5%, но не менее €45 за тонну, то Минпромторг в мае просил увеличение до €90. Однако это не все. На уровне Евразийской экономической комиссии обсуждается ввод квотирования экспорта лома сроком на полгода. Для России квота на этот период может быть установлена на уровне 2 млн т, для Белоруссии — 3,3 тыс. т, для остальных стран ЕАЭС — на нулевом уровне.
Евгений Зайнуллин