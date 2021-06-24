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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство вводит экспортные пошлины на металл

Предпосылок к коррекции цен не видно.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 1 августа будут введены экспортные пошлины на черные и цветные металлы в размере 15%, сообщили сегодня в правительстве. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, коррекции цен не ожидается, а прибыль металлургов по итогам года составит 2,1 до 2,3 трлн руб. Средства, полученные от пошлин, предполагается тратить на снижение затрат при капстроительстве.

Правительство решилось на ввод экспортных пошлин в отношении металла. 24 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предлагается ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Базовая ставка экспортной пошлины на металлы составит 15% плюс специфическая составляющая. Средства от пошлин будут направлены на снижение затрат на капитальное строительство. Поступления от пошлин в августе-декабре от черных металлов составят 110−115 млрд руб., а от цветных металлов — 50 млрд руб.

Пошлина будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС, но, по словам Решетникова, нужны механизмы для противодействия реэкспорту. Также Максим Решетников заявил, что правительство не видит предпосылок к коррекции цен на металлы.

Между тем он также добавил, что прибыль металлургической отрасли может составить от 2,1 до 2,3 трлн руб. по итогам 2020 года. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что его министерство вынуждено согласиться с вводом экспортных пошлин. Минфин, в свою очередь, заявил, что выступает за дополнительную налоговую настройку металлургов при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.

Дискуссия о мерах реагирования на рост цен на металлы идет с конца прошлого года. Пик обострения отношений между металлургами и правительством пришелся на май 2021 года.

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял РБК, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд руб., которые были заработаны ими при поставках в адрес государственных капитальных вложений и гособоронзаказа. По его словам, сталелитейщики кратно увеличили доходы за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Он добавил, что деньги можно вернуть через повышение налога. В тот момент правительство удовлетворилось обещанием металлургов поставить сталь для госстроек со скидкой.

Сегодня Белоусов заявил, что ввод экспортных пошлин не должен затормозить работу между госзаказчиками и металлургами по корректировке контрактных цен.

По его словам, пошлины не являются наказанием металлургов. Это мера защиты внутреннего рынка. Чиновник считает, что российская экономика не готова к переносу мировых цен на внутренний рынок.

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Однако еще в мае Минпромторг начал подготовку к экспортным ограничениям металлопродукции и сырья. Министерство разработало проект постановления с перечнем товаров, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. В этот перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат, а также медную заготовку, лом и отходы меди, медную и алюминиевую проволоку и необработанный алюминий. 1 июня замминистра промышленности Виктор Евтухов заявлял журналистам, что экспортные ограничения являются крайней мерой и если и будут вводиться, то точечно, в отношении отдельных позиций.

Пока наиболее серьезные экспортные ограничения действуют против лома черных металлов. В конце мая правительство приняло решение об увеличении вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов до €70 за тонну сроком на 180 дней. Пошлина в €70 больше действующей сейчас, но меньше, чем просил Минпромторг. Если с начала года и до конца июля экспортеры платят 5%, но не менее €45 за тонну, то Минпромторг в мае просил увеличение до €90. Однако это не все. На уровне Евразийской экономической комиссии обсуждается ввод квотирования экспорта лома сроком на полгода. Для России квота на этот период может быть установлена на уровне 2 млн т, для Белоруссии — 3,3 тыс. т, для остальных стран ЕАЭС — на нулевом уровне.

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Евгений Зайнуллин

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