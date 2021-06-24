ЕС официально принял экономические санкции против Белоруссии

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и насильственные репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.
Кроме того, ограничивается торговля нефтепродуктами, хлоридом калия («поташ») и товарами для производства или изготовления табачных изделий.
Помимо прочего, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе и по контрактам на оказание технической помощи. Государства-члены ЕС также должны будут принять меры по ограничению участия Белоруссии в многосторонних банках развития.
Ранее, 23 июня, дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей государств Евросоюза (КОРЕПЕР) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления.
Дипломат отметил, что «все меры будут перечислены в публикации в «Официальном журнале ЕС».
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что так называемый четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии является вмешательством во внутренние дела государства. Дипломат подчеркнула, что в Москве солидарны с Минском в неприятии подобных нелегитимных рестрикций.
Четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза (КОРЕПЕР) утвердил 16 июня. В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям.
Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Neхta Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.