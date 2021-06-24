Microsoft представила Windows 11

ОС выполнена в новом дизайне. Так, меню «Пуск» переместили в центр панели задач. При этом иконки приложений также размещены в центре экрана.
Вместе с тем иконки встроенных в программу приложений и сервисов стали иметь закругленные формы. Изменения коснулись и новых виджетов. Теперь пользователь может быстрее получить доступ к различным сайтам через упорядочивание окон приложений с помощью быстрых команд.
Представители компании, помимо этого, изменили анимацию, которую можно наблюдать при открытии и закрытии окон. Привычные для пользователей звуки также получили некоторое обновление.
Разработчики заверили, что в новой ОС существенно увеличена производительность и оптимизация системы.
Ранее, 8 июня, портал IXBT сообщил, что Microsoft в течение нескольких недель не будет обновлять Windows 10 из-за необходимости тестирования обновлений.
14 января 2020 года компания прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Тогда в Microsoft рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
ОС Microsoft Windows 10 была представлена в июле 2015 года.