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19:44 (мск), источник: Известия

Microsoft представила Windows 11

Американская корпорация Microsoft представила в четверг, 24 июня, новую версию своей операционной системы (ОС) — Windows 11. Трансляция презентации в настоящий момент идет в прямом эфире на YouTube-канале компании.

Источник: Reuters

ОС выполнена в новом дизайне. Так, меню «Пуск» переместили в центр панели задач. При этом иконки приложений также размещены в центре экрана.

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Вместе с тем иконки встроенных в программу приложений и сервисов стали иметь закругленные формы. Изменения коснулись и новых виджетов. Теперь пользователь может быстрее получить доступ к различным сайтам через упорядочивание окон приложений с помощью быстрых команд.

Представители компании, помимо этого, изменили анимацию, которую можно наблюдать при открытии и закрытии окон. Привычные для пользователей звуки также получили некоторое обновление.

Разработчики заверили, что в новой ОС существенно увеличена производительность и оптимизация системы.

Ранее, 8 июня, портал IXBT сообщил, что Microsoft в течение нескольких недель не будет обновлять Windows 10 из-за необходимости тестирования обновлений.

14 января 2020 года компания прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Тогда в Microsoft рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.

ОС Microsoft Windows 10 была представлена в июле 2015 года.

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