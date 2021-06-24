Мордашов заявил о «подарке металлургам Европы» из-за пошлин на металл

Зарубежные аналитики благодарят российские власти из-за пошлин на экспорт металла из России — это приведет к росту цен на сталь, заявил председатель Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов.
«Мы с пониманием относимся к озабоченности правительства России ростом цен на продукцию черной металлургии. Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие. Также хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний. Кстати, зарубежные аналитики уже “благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам”. Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут», — добавил Мордашов.
Мордашов возглавляет российский рейтинг Forbes с состоянием $29,1 млрд. Согласно индексу Bloomberg, Мордашов занимает третье место среди самых богатых бизнесменов России. Издание оценивает его состояние в $28 млрд.
Ранее глава Минэкономики Максим Решетников на заседании правительства заявил, что с 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных (меди, никеля, алюминия) металлов и металлопродуцию за пределы ЕАЭС. Он объяснил необходимость такой меры повышением мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы.
Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110−115 млрд у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд у поставщиков цветных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20−25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили от благоприятной конъюнктуры на мировых рынках.
«Эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта в физическом выражении, которые сейчас сложились и которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать», — отметил он. Белоусов также добавил, что введение пошлины не является наказанием металлургов. «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках», — сказал он.
«Это необходимая мера. Рассчитываем, что продлевать ее не придется, а дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоемких отраслей промышленности», — отметил в свою очередь заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов (цитата по поступившему позднее сообщению Минэкономразвития).
На сообщения о введении экспортных пошлин на металлы отреагировал рынок. Акции российских металлургических компаний стали снижаться на фоне заявлений властей.
До этого Белоусов неоднократно высказывался о необходимости изъятия части прибыли у металлургических компаний. Так, в интервью РБК в конце мая Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на ₽100 млрд.
В полемику с Белоусовым вступил владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Он отметил, что в словах вице-премьера виден «неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз». «Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли», — указал Лисин. Позже он записал для РБК анекдот об этой ситуации.
Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2021 призвал бизнесменов не обижаться на критику Белоусова. «Он в таком запале дискуссионном высказался, может быть, резковато», — сказал глава государства. Он отметил, что желание металлургов зарабатывать на внутреннем рынке на фоне высоких цен в мире очевидно. Однако это приводит к перекосам в экономике.
В свою очередь, Мордашов после слов Белоусова отметил, что металлурги готовы предоставлять скидки на свою продукцию для крупных строительных проектов. В разговоре с Financial Times бизнесмен заявил, что «Северсталь» примет призыв Путина к крупному бизнесу реинвестировать прибыль в производство, а не «выводить» через дивиденды. «Есть определенный общественный запрос, есть потребность в социальной справедливости», — подчеркнул Мордашов. Он также отметил, что российский бизнес готов платить за «право на работу», но предпочел бы делать это через реинвестирование прибыли, а не уплату дополнительных налогов.
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