Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров в строительную отрасль

19:37 (мск), источник: Известия
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«Это и обучение, и привлечение, и мобилизация
Кроме того,
14 мая депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
В апреле опрос показал отношение работодателей к принятию на работу возрастных сотрудников. Так, согласно результатам исследования, главным условием при зачислении на работу возрастного сотрудника является большой опыт, а также обладание сотрудником обширных профессиональных знаний. Также, по результатам исследования, работодатели рассматривают кандидатов старше 50 лет при условии, что они готовы обновлять свои навыки.
22 апреля Минтруд России выступил с инициативой упростить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей гражданских самолетов, а также отдельным категориям работников угольной промышленности. Согласно законопроекту, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет.