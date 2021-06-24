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19:37 (мск), источник: Известия

Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров в строительную отрасль

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг, 24 июня, предложил привлекать неработающих пенсионеров в строительную отрасль.

Источник: Агентство «Москва»

«Это и обучение, и привлечение, и мобилизация где-то неработающих пенсионеров на какие-то вопросы. Я могу по своему опыту сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые в том числе уже были на пенсии, знали, как нужно делать», — сказал он на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

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Кроме того, вице-премьер отметил необходимость до 2024 года привлечь около 5 млн иностранных специалистов разного уровня квалификации, в том числе из стран ЕАЭС. В то же время до 2030 года ставится задача увеличить возможность для маятниковой миграции в агломерациях более чем для 10 млн человек, подчеркнул он.

14 мая депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В апреле опрос показал отношение работодателей к принятию на работу возрастных сотрудников. Так, согласно результатам исследования, главным условием при зачислении на работу возрастного сотрудника является большой опыт, а также обладание сотрудником обширных профессиональных знаний. Также, по результатам исследования, работодатели рассматривают кандидатов старше 50 лет при условии, что они готовы обновлять свои навыки.

22 апреля Минтруд России выступил с инициативой упростить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей гражданских самолетов, а также отдельным категориям работников угольной промышленности. Согласно законопроекту, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет.

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