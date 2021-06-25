01:26 (мск), источник: Известия
Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%
Хватит ли этого для качественной работы коммунальных служб.
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Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС. Служба контролирует, чтобы ежегодное увеличение платы проводилось в рамках установленных для каждого региона порогов, в среднем — на уровне инфляции (4%). В тарифообразовании продолжается реализация принципа «инфляция минус» (то есть средняя цена ниже инфляции), подчеркнули в ФАС. В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%.
Ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля. Увеличение платы для населения регулируется государством — для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.
По прогнозу
Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы, рассказали там.
— В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов, — подчеркнули в ФАС.
В 2020-м рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% — тоже ниже прогнозных 4%, добавили в ведомстве. В прошлом году в рамках контроля за тарифными решениями ведомство выдало 96 предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях, рассказали там.
В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Сегодня они — единственный инструмент сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Индексы устанавливает правительство России, напомнили в ФАС.
К примеру, в Чечне установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении кабмина.
Правило «инфляция минус» впервые было применено в 2013 году, с тех пор сложился своеобразный консенсус, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Такой подход устраивает и ресурсоснабжающие организации, поскольку ежегодно стоимость коммунальных услуг растет независимо от улучшения их качества, и государство, которое таким образом реализует социальную политику по сдерживанию роста тарифов ЖКХ независимо от реальных потребностей по модернизации коммунальных сетей, пояснил он.
Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы для субъекта. Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора (обращение с ТКО).
В целом по стране сильнее всего недофинансированы водоканалы, отметила член совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.
— Действительно, тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах, — сказала «Известиям» исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
По ее мнению, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан.
Светлана Разворотнева считает, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать тарифы. И параллельно повысить эффективность адресной помощи нуждающимся, уверена эксперт.
По словам исполнительного директора ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, сегодня на коммунальную услугу по вывозу мусора устанавливаются адекватные тарифы.
Россия входит в число европейских стран с самыми низкими ценами на электроэнергию для населения, средняя стоимость электричества в РФ составляет 3,6 рубля за кВт⋅ч, отметили в ассоциации «Совет производителей энергии». При существующих правилах удается удерживать рост цен на энергию и для промышленных потребителей на уровне ниже инфляции, добавили там.