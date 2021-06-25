Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 июняОткрытие состава воды, начало Корейской войны, день рождения Оруэлла и другие памятные события, которые произошли 25 июня в разные годы
Фоторепортажи
16Жара в Москве
12Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Бизнес опасается конкуренции с теневым сектором в Краснодарском крае

Обнародованное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым решение заселять в гостиницы региона с августа только вакцинированных от COVID-19 гостей заставило бизнес опасаться оттока спроса туристов из классических отелей в теневые средства размещения — гостевые дома и апартаменты. Теперь отельеры через «Опору России» просят власти региона пояснить, какие меры будут предприняты, чтобы нивелировать этот риск.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:25 (мск)Вакцина «Ковивак» снова доступна для прививки от коронавируса в Москве
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Теневой сектор средств размещения Краснодарского края может продолжить принимать туристов без новых ограничений, в то время как легальный бизнес будет вынужден проверять у гостей справки, сертификаты и возвращать деньги за отмененные бронирования. Такие опасения в письме к губернатору края Вениамину Кондратьеву высказывает «Опора России».

Новость
Туристов пустят в Крым без ПЦР-тестов и карантина

Организация просит главу региона разъяснить, какие меры будут предприняты для отслеживания гостей, которые, приезжая в регион, планируют селиться в апартаментах и других видах частного туристического жилья, куда нет доступа у проверяющих органов власти. В пресс-службе правительства Краснодарского края вопросы «Ъ» оперативно не ответили.

Согласно постановлению Вениамина Кондратьева в четверг, все туристы, приезжающие в регион с 1 июля, должны предоставить при заселении отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации. С 1 августа средства размещения могут принимать уже только вакцинированных гостей. Решение вызвало острую негативную реакцию у туроператоров и отельеров, которые предупредили, что поток туристов в Краснодарский край в августе может сократиться на 50% и более.

Кондратьев в ответ на критику бизнеса назвал новые ограничения единственным способом сохранить курортный сезон, пояснив, что при вспышке COVID-19 любое средство размещения будет превращено в обсерватор, а «этого никто не хочет».

«Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая COVID-19 пошла вниз», — приводила ранее пресс-служба слова губернатора.

Новость
Путешествия в Европу будут недоступны россиянам все лето

Согласно оценкам «Опоры России», в Краснодарском крае сейчас 4,64 тыс. официально зарегистрированных коллективных средств размещения, но для бронирования на Booking.com доступны 9,7 тыс. объектов. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников объясняет, что разница достигается за счет сдаваемых в краткосрочную аренду апартаментов, гостевых домов и иных средств размещения, правовой статус которых до сих пор не определен из-за сложностей, возникших с разработкой закона о туристическом жилье. Эксперт добавляет, что аналогичная проблема сейчас есть в Севастополе, где с 16 июля туристы могут заселиться в отели только со справкой о наличии антител или вакцинации. Властям региона «Опора России» ранее также направила обращение.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что пока бизнес информирует о новых требованиях только июльских туристов. Коммуникацию с августовскими планируется начать на следующей неделе, так как пока сохраняется надежда на смягчение ограничений. В Севастополе, по словам Ромашкина, решение о перемещении в другие населенные пункты Крыма после 15 июля пока приняли 30% гостей, остальные — еще думают.

«Опора России» — не единственная организация, обратившаяся к Вениамину Кондратьеву после вчерашнего решения. Так, глава Ростуризма Зарина Догузова попросила местные власти рассмотреть возможность продолжить заселять гостей с отрицательным результатом ПЦР-тестов с 1 августа. О смягчении требований просила и Ассоциация туроператоров России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александра Мерцалова

 ВОЗ нашла серьезные нарушения на производстве «Спутника V»
Акинфеев или Кержаков? Голосуй за лучшего вратаря!
Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут еще в восьми регионах
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро
Туристов пустят в Крым без ПЦР-тестов и карантина
В Португалии нашли затерянный римский лагерь на 10 тысяч солдат
В Израиле обнаружен новый тип древнего человека
В Кремле посоветовали «привыкать» к жизни с QR-кодами
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
12 кафе, куда можно пойти с вашей собакой
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Россияне смогут вернуть деньги за занятия спортом
Hi-Tech
Отжимать чайный пакетик в чашку нельзя. И вот почему Рассказываем почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку
Горячие темы на Авто
Мы рождены чтоб сказку сделать былью. 220
И снова о наболевшем 136
Жара... меню на неделю - окрошка ))) 130
Предупредительное бомбометание в Черном море. Там же люди отдыхают. 117
Кино
Шпица не попала на «Фабрику звезд» из-за Пугачевой Актриса поделилась воспоминаниями о неудачном кастинге в популярное шоу
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Gnezdo.ru
Казус, который уже и захочешь, не забудешь
Названы самые «невоспитанные» города России
США отправят военный флот на Черное море
Названа самая популярная схема обмана на Авито
Леди
11 лучших объемных стрижек для волос любой длины О таких стрижках мечтают практически все
Дом
Что купить на AliExpress: 15 летних хитов по суперценам
Как выглядит роскошный кабинет 69-летнего Розенбаума
Используем декоративный кирпич в интерьере: необычные варианты
Советский винтаж и антиквариат: что внутри эклектичной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь