Бизнес опасается конкуренции с теневым сектором в Краснодарском крае

Теневой сектор средств размещения Краснодарского края может продолжить принимать туристов без новых ограничений, в то время как легальный бизнес будет вынужден проверять у гостей справки, сертификаты и возвращать деньги за отмененные бронирования. Такие опасения в письме к губернатору края Вениамину Кондратьеву высказывает «Опора России».
Организация просит главу региона разъяснить, какие меры будут предприняты для отслеживания гостей, которые, приезжая в регион, планируют селиться в апартаментах и других видах частного туристического жилья, куда нет доступа у проверяющих органов власти. В пресс-службе правительства Краснодарского края вопросы «Ъ» оперативно не ответили.
Согласно постановлению Вениамина Кондратьева в четверг, все туристы, приезжающие в регион с 1 июля, должны предоставить при заселении отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации. С 1 августа средства размещения могут принимать уже только вакцинированных гостей. Решение вызвало острую негативную реакцию у туроператоров и отельеров, которые предупредили, что поток туристов в Краснодарский край в августе может сократиться на 50% и более.
Кондратьев в ответ на критику бизнеса назвал новые ограничения единственным способом сохранить курортный сезон, пояснив, что при вспышке COVID-19 любое средство размещения будет превращено в обсерватор, а «этого никто не хочет».
«Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая COVID-19 пошла вниз», — приводила ранее пресс-служба слова губернатора.
Согласно оценкам «Опоры России», в Краснодарском крае сейчас 4,64 тыс. официально зарегистрированных коллективных средств размещения, но для бронирования на Booking.com доступны 9,7 тыс. объектов. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников объясняет, что разница достигается за счет сдаваемых в краткосрочную аренду апартаментов, гостевых домов и иных средств размещения, правовой статус которых до сих пор не определен из-за сложностей, возникших с разработкой закона о туристическом жилье. Эксперт добавляет, что аналогичная проблема сейчас есть в Севастополе, где с 16 июля туристы могут заселиться в отели только со справкой о наличии антител или вакцинации. Властям региона «Опора России» ранее также направила обращение.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что пока бизнес информирует о новых требованиях только июльских туристов. Коммуникацию с августовскими планируется начать на следующей неделе, так как пока сохраняется надежда на смягчение ограничений. В Севастополе, по словам Ромашкина, решение о перемещении в другие населенные пункты Крыма после 15 июля пока приняли 30% гостей, остальные — еще думают.
«Опора России» — не единственная организация, обратившаяся к Вениамину Кондратьеву после вчерашнего решения. Так, глава Ростуризма Зарина Догузова попросила местные власти рассмотреть возможность продолжить заселять гостей с отрицательным результатом ПЦР-тестов с 1 августа. О смягчении требований просила и Ассоциация туроператоров России.