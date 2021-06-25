АТОР: цены на отдых в Крыму и Турции растут в пределах 5−7% за двое суток

«Поползли потихонечку. Пока в пределах 5−7%. Мы говорим о динамике за двое суток», — сказала Ломидзе.
Также она сообщила, что россияне отменяют туры на отдых в Краснодарском крае из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в регионе. По предварительным данным, уже аннулировано около 30% бронирований на июль и более 70% на август.
«Реакция была ошеломляющей, мы, честно говоря, не ожидали такого бурного ответа от потребителей, по крайней мере, при бронированиях на июль. Но буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начался шквал звонков с заявками на аннуляции», — сказала исполнительный директор АТОР.
Накануне власти региона объявили, что с 1 июля туристам, прибывающим в Краснодарский край, необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. С 1 августа заселиться можно будет только при предъявлении сертификата о прививке. В случае противопоказаний к вакцинации нужно будет предоставить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.