Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
1880 лет назад началась Великая Отечественная война
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР: цены на отдых в Крыму и Турции растут в пределах 5−7% за двое суток

Цены на отдых в Крыму и Турции растут примерно по 5−7% за двое суток, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Поползли потихонечку. Пока в пределах 5−7%. Мы говорим о динамике за двое суток», — сказала Ломидзе.

Также она сообщила, что россияне отменяют туры на отдых в Краснодарском крае из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в регионе. По предварительным данным, уже аннулировано около 30% бронирований на июль и более 70% на август.

Новость
Туристов пустят в Крым без ПЦР-тестов и карантина

«Реакция была ошеломляющей, мы, честно говоря, не ожидали такого бурного ответа от потребителей, по крайней мере, при бронированиях на июль. Но буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начался шквал звонков с заявками на аннуляции», — сказала исполнительный директор АТОР.

Накануне власти региона объявили, что с 1 июля туристам, прибывающим в Краснодарский край, необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. С 1 августа заселиться можно будет только при предъявлении сертификата о прививке. В случае противопоказаний к вакцинации нужно будет предоставить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.
 ВОЗ нашла серьезные нарушения на производстве «Спутника V»
Акинфеев или Кержаков? Голосуй за лучшего вратаря!
Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут еще в восьми регионах
В Кремле посоветовали «привыкать» к жизни с QR-кодами
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро
Песков рассказал, чем вакцинируется от коронавируса
Польшу накрыл гигантский град (фото)
СМИ узнали, кто принимал решение о проходе эсминца около Крыма
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Найдена одна из возможных причин «долгого ковида» «Вину» за месяцами не проходящие симптомы возложили на вирус Эпштейна-Барр.
Hi-Tech
Спутниковый снимок раскрыл загадочную находку на дне побережья Хорватии Что изображено?
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Дети
Оставленный родителями в коляске младенец провел на жаре четыре часа и умер Случай произошел в подмосковной Электростали
Леди
Нюша в платье-пиджаке затмила Валерию и Бузову на "Жаре" (фото) В Подмосковье продолжаются музыкальные шоу
Дом
Что купить на AliExpress: 15 летних хитов по суперценам
Как выглядит роскошный кабинет 69-летнего Розенбаума
Используем декоративный кирпич в интерьере: необычные варианты
Советский винтаж и антиквариат: что внутри эклектичной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь