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10:32 (мск), источник: Известия

Шестым будет: спрос россиян на биткоин упал

Стоит ли ждать резкой распродажи токенов и снижения цен.

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Источник: Reuters

После резкой коррекции рынка криптовалют биткоин опустился с 3-го на 6-е место в топ-10 самых популярных токенов в России на крупнейшей криптобирже Binance. Это видно по данным статистического ресурса CoinMarketCap (есть у «Известий»). При этом первые пять мест заняли высоковолатильные рисковые активы — альткоины, не входящие в топ-30 монет по капитализации. Кроме повышения интереса к ним, общий спрос на инвестиции в токены за последний месяц значительно упал.

Аналитики опасаются резкой распродажи биткоина и глубокого падения котировок криптовалют, однако некоторые эксперты всё равно прогнозируют рост курса Etheruem до $10 тыс., а биткоина — до $100 тыс.

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Отыграть падение

За месяц до 22 июня, после значительного падения курсов цифровых активов, биткоин, потерявший 50% в цене, отошел на 6-е место в топ-10 самых популярных токенов в России на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. При этом первые пять мест заняли альткоины, не входящие даже в топ-30 монет по капитализации: Mina, SafeMoon.swap, FNK wallet, Chia Network и YUSRA — высоковолатильные рисковые активы. Ethereum же, второй по надежности токен, вообще не оказался в этом списке, что видно по данным CoinMarketCap. Ранее, с 16 по 22 апреля, в период максимального подъема криптовалютного рынка, топ-3 по популярности цифровых валют в России составляли Dogecoin, Ripple и биткоин — активы с высокой капитализацией и менее рискованные. Ethereum значился шестым.

Такое изменение после коррекции рынка говорит о том, что игроки, спекулирующие на цене токенов, перевели свои вложения из биткоина в менее дорогие альткоины, позволяющие управлять их стоимостью и торговать на сильных изменениях котировок, объяснил руководитель брокера J2TX Артем Моисеев. Кроме того, часть инвесторов пытается компенсировать убытки, вкладываясь в более рискованные активы.

Биткоин сейчас ушел с первых позиций по популярности из-за перехода инвесторов в режим ожидания новостных и других стимулов для роста главной криптовалюты, уверен ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. По его мнению, какими бы ни были значения активности, биткоин остается ведущим токеном рынка, и преодолеть его показатели пока не сможет ни один цифровой актив. А более существенная реакция альткоинов на происходящее временна, считает эксперт.

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Резкая коррекция стоимости токенов в мае снизила общий спрос инвесторов на них. Из-за значительного падения курсов цифровых активов и цены биткоина только 19 мая на рынке криптовалютных деривативов «сгорели» вложения на рекордные $9,8 млрд. А в дальнейшем P2P-платформы Local Bitcoins и Paxful, где покупателями и продавцами выступают сами клиенты, показали снижение торговой активности в России до минимумов с начала года, рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Уменьшилось также и число поисковых запросов россиян по словам «криптовалюты» и «биткоин».

Ранее, в апреле, Россия стала лидером по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов составляли 37,1%, сообщил Аарон Хомский. По итогам 2020 года россияне заняли пятое место по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав $0,6 млрд, однако в течение мая граждане быстро распродавали активы, купленные с середины декабря, причем себе в убыток.

Падение биткоина и альткоинов коснулось всех криптодержателей, на рынке произошел резкий отток средств. При этом крупные инвесторы обычно удерживают актив и докупают по низкой цене, отметил генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. На текущий момент он оценивает ситуацию как умеренно позитивную: одна часть игроков перекладывают средства в гораздо менее волатильные инструменты или в фиат, а другая — ожидает роста цен токенов.

Причем те инвесторы, которые верят в дальнейшее подорожание биткоина и считают снижение его стоимости и коррекцию рынка удачным моментом для входа, продолжают увеличивать объем своих долгосрочных вложений, только более осторожно, рассказал эксперт.

Биткоин от TradingView

Вера в крипту

Несмотря на волну продаж, индекс доминирования биткоина, измеряющий капитализацию токена по отношению ко всему рынку криптовалют, стабилизировался на уровне 45%. Он снижался на протяжении всего 2021 года, и лишь в последние несколько недель тренд начал разворачиваться. Если индекс вырастет сильнее, это может стать признаком сложного периода для альткоинов, выяснили аналитики Binance Futures.

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По мере падения цены главного токена трейдеры всё больше опасаются резкой распродажи, которую можно спрогнозировать определенной фигурой, появляющейся на графике котировок из линии средней 50-дневней стоимости и 200-дневной цены монеты: так называемого «креста смерти», рассказали аналитики Binance Futures. По нему ранее предсказали четыре глубоких падения криптовалюты и обвал фондового рынка в 1974 и 2008 годах.

Минимальной точкой последней коррекции цены биткоина стал курс $29,4 тыс. 22 июня стоимость токена впервые с декабря 2020 года опустилась ниже $30 тыс., а в последующую неделю повысилась на несколько тысяч. Эксперты дают позитивные прогнозы. Падение курса биткоина выводит из рынка одних инвесторов, но и привлекает множество других, благодаря возможности входа в актив «с большой скидкой», сообщил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. К тому же чем сложнее политическая и экономическая обстановка в стране, тем активнее население использует криптовалюту, поэтому эксперт уверен, что спрос на цифровые валюты в России с годами будет только расти.

Внедрение блокчейн-технологий в повседневную жизнь также способствует дальнейшему росту крипторынков, считает руководитель брокера J2TX Артем Моисеев. По его мнению, в этом году стоит ждать значительного роста цен цифровых активов: Ethereum может достичь $10 тыс., а биткоин — $100 тыс.

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