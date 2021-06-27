10:32 (мск), источник: Известия
Шестым будет: спрос россиян на биткоин упал
Стоит ли ждать резкой распродажи токенов и снижения цен.
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После резкой коррекции рынка криптовалют биткоин опустился с 3-го на 6-е место в топ-10 самых популярных токенов в России на крупнейшей криптобирже Binance. Это видно по данным статистического ресурса CoinMarketCap (есть у «Известий»). При этом первые пять мест заняли высоковолатильные рисковые активы — альткоины, не входящие в топ-30 монет по капитализации. Кроме повышения интереса к ним, общий спрос на инвестиции в токены за последний месяц значительно упал.
Аналитики опасаются резкой распродажи биткоина и глубокого падения котировок криптовалют, однако некоторые эксперты всё равно прогнозируют рост курса Etheruem до $10 тыс., а биткоина — до $100 тыс.
За месяц до 22 июня, после значительного падения курсов цифровых активов, биткоин, потерявший 50% в цене, отошел на 6-е место в топ-10 самых популярных токенов в России на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. При этом первые пять мест заняли альткоины, не входящие даже в топ-30 монет по капитализации: Mina, SafeMoon.swap, FNK wallet, Chia Network и YUSRA — высоковолатильные рисковые активы. Ethereum же, второй по надежности токен, вообще не оказался в этом списке, что видно по данным CoinMarketCap. Ранее, с 16 по 22 апреля, в период максимального подъема криптовалютного рынка, топ-3 по популярности цифровых валют в России составляли Dogecoin, Ripple и биткоин — активы с высокой капитализацией и менее рискованные. Ethereum значился шестым.
Такое изменение после коррекции рынка говорит о том, что игроки, спекулирующие на цене токенов, перевели свои вложения из биткоина в менее дорогие альткоины, позволяющие управлять их стоимостью и торговать на сильных изменениях котировок, объяснил руководитель брокера J2TX Артем Моисеев. Кроме того, часть инвесторов пытается компенсировать убытки, вкладываясь в более рискованные активы.
Биткоин сейчас ушел с первых позиций по популярности
Резкая коррекция стоимости токенов в мае снизила общий спрос инвесторов на них.
Ранее, в апреле, Россия стала лидером по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов составляли 37,1%, сообщил Аарон Хомский. По итогам 2020 года россияне заняли пятое место по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав $0,6 млрд, однако в течение мая граждане быстро распродавали активы, купленные с середины декабря, причем себе в убыток.
Падение биткоина и альткоинов коснулось всех криптодержателей, на рынке произошел резкий отток средств. При этом крупные инвесторы обычно удерживают актив и докупают по низкой цене, отметил генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. На текущий момент он оценивает ситуацию как умеренно позитивную: одна часть игроков перекладывают средства в гораздо менее волатильные инструменты или в фиат, а другая — ожидает роста цен токенов.
Причем те инвесторы, которые верят в дальнейшее подорожание биткоина и считают снижение его стоимости и коррекцию рынка удачным моментом для входа, продолжают увеличивать объем своих долгосрочных вложений, только более осторожно, рассказал эксперт.
Несмотря на волну продаж, индекс доминирования биткоина, измеряющий капитализацию токена по отношению ко всему рынку криптовалют, стабилизировался на уровне 45%. Он снижался на протяжении всего 2021 года, и лишь в последние несколько недель тренд начал разворачиваться. Если индекс вырастет сильнее, это может стать признаком сложного периода для альткоинов, выяснили аналитики Binance Futures.
По мере падения цены главного токена трейдеры всё больше опасаются резкой распродажи, которую можно спрогнозировать определенной фигурой, появляющейся на графике котировок из линии средней 50-дневней стоимости и 200-дневной цены монеты: так называемого «креста смерти», рассказали аналитики Binance Futures. По нему ранее предсказали четыре глубоких падения криптовалюты и обвал фондового рынка в 1974 и 2008 годах.
Минимальной точкой последней коррекции цены биткоина стал курс $29,4 тыс. 22 июня стоимость токена впервые с декабря 2020 года опустилась ниже $30 тыс., а в последующую неделю повысилась на несколько тысяч. Эксперты дают позитивные прогнозы. Падение курса биткоина выводит из рынка одних инвесторов, но и привлекает множество других, благодаря возможности входа в актив «с большой скидкой», сообщил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. К тому же чем сложнее политическая и экономическая обстановка в стране, тем активнее население использует криптовалюту, поэтому эксперт уверен, что спрос на цифровые валюты в России с годами будет только расти.
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