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09:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.

Источник: Reuters

Необходимость такой меры ЦБ объяснил ускорением темпов роста сегмента потребительского кредитования и, как следствие, увеличением долговой нагрузки населения.

По данным регулятора, по итогам первого квартала 2021 года она выросла с 11,7 до 11,9 процента, тем самым обновив исторический максимум.
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В Банке России полагают, благодаря ужесточению регулирования у банков снизится стимул расширять кредитование за счет предоставления «закредитованным» заемщикам ссуд. Кроме того, считают в регуляторе, это позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к возможным стрессовым ситуациям.

27 мая Центробанк сообщил, что закредитованность россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам россиян) в первом квартале выросла до исторического максимума в 11,9 процента.

В условиях пандемии коронавируса рост задолженности по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, говорится в обзоре регулятора. Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли потребительские кредиты. Задолженность по ним в первом квартале этого года выросла на 15 процентов в годовом выражении.

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