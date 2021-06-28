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17:53 (мск), источник: РБК

На борьбу с коронавирусом в России потратили ₽1 трлн

Расходы российской системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом превысили 1 трлн руб. Об этом в эфире программы «Познер» на «Первом канале» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, сейчас в стране от COVID-19 привиты 23 млн человек.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — добавил он.

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В феврале собственную оценку расходов на борьбу с пандемией в России представила Счетная палата: по данным ведомства, в 2020 году они составили 2,86 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета.

По данным аудиторов, по состоянию на 1 января власти приняли 153 решения о выделении денежных средств из резервного фонда на предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья россиян и оказание помощи зараженным, а также на поддержку граждан. 941,4 млрд руб. выделили Пенсионному фонду на компенсацию снижения страховых взносов из-за пандемии, 569,3 млрд руб. — на социальную поддержку семей с детьми, 378,2 млрд — регионам на оказание медпомощи заболевшим. Стимулирующие выплаты медикам составили 231,7 млрд руб., а соцвыплаты — 155,5 млрд руб.

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