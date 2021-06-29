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11:01 (мск), источник: Life.ru

С 1 июля взять кредит станет сложнее: с какими новшествами столкнутся заёмщики и как избежать переплаты

С 1 июля Центробанк станет жёстче контролировать выдачу кредитов. К тому же изменятся условия по ипотеке. Лайф выяснил, как изменятся ставки, кто не сможет получить деньги и что можно сделать, чтобы снизить выплаты.

Источник: Depositphotos

Что нового ждёт заёмщиков с 1 июля

Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам. То есть резервы под них должны вырасти. Это связано с ускорением темпов роста этого сегмента кредитования и увеличением долговой нагрузки россиян. По итогам первого квартала она выросла до 11,9%, тогда как ещё в начале года была на уровне 11,7%. В результате долговая нагрузка вновь обновила исторический максимум.

Таким образом, со следующего месяца банки станут реже выдавать средства закредитованным заёмщикам. При этом аналитики считают, что ставки будут расти.
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, с 1 июля изменятся условия по льготной ипотеке. Процентная ставка вырастет с 6,5% до 7%, а сумма кредита для всех регионов будет ограничена 3 млн рублей. Изначально она составляла 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах по льготной ипотеке можно было взять до 6 млн рублей.

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— В 2020 году была введена программа льготного кредитования населения, которая позволила улучшить качество жизни тысяч российских семей — в плане расширения жилья. Так как процент был довольно низким, кредиты взяли многие. Не все заёмщики смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности, что привело к росту показателя долговой нагрузки на 1 процентный пункт в течение года — до 11,9% годовых. Это общий показатель для страны. Есть коэффициент предельно допустимой нагрузки, который рассчитывается для каждого заёмщика отдельно. Он составляет 50%. Например, при получении 20 тысяч рублей размер ежемесячного платежа не может превышать половину этой суммы, — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

По его словам, чтобы остановить рост задолженности по необеспеченным потребкредитам, Центробанк будет повышать ключевую ставку и ужесточать требования к заёмщикам. Аналитики ожидают дальнейшего повышения уже на заседании ЦБ, которое состоится 23 июля.

С 1 июля также истекает срок действия части мер поддержки, принятых во время пандемии коронавируса. Среди них рекомендации банкам о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Источник: Reuters

Когда лучше брать кредит

Сейчас если и брать кредит, то только в том случае, если он действительно необходим. И при условии, что грядущие траты нужны покупателю и он уверен, что сможет каждый месяц гасить свои обязательства перед банком. Для этого и высчитывается коэффициент предельно допустимой нагрузки. Если он слишком велик, то в будущем может возникнуть ситуация, когда заёмщик не справится с платежом и ему придётся выплачивать пени. Об этом говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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— 50% от дохода — вот максимальная нагрузка, которую может взять на себя человек, оформивший кредит. А что касается общей закредитованности в стране, то Центробанк не допустит её роста до такого огромного значения. В случае изменения ситуации будет регулироваться ключевая ставка. В начале года ЦБ стал постепенно её повышать с исторического минимума в 4,25%. Каждый месяц проводится заседание совета директоров ЦБ. На грядущем ключевая ставка может быть снова увеличена, поэтому выгоднее брать кредит сейчас, до того, как банки начнут менять условия, — заключил Павел Сигал.

Выгоднее брать кредит чуть ли не сейчас, потому что после нескольких повышений ключевой ставки ЦБ стоимость заёмных денег продолжает расти. К тому же сейчас появились слухи о том, что в июле рост ставки ЦБ может составить до 1%. Так считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Соответственно, по его мнению, как минимум на этот процент банки повысят и стоимость кредитов. При этом и получить их легче из-за растущей ставки не будет — регулятор начинает ужесточать кредитную политику, обращая внимание банков на пополнение резервов по кредитам.

— Так что текущий момент для получения кредита представляется оптимальным — не все банки успели как следует задрать планку по стоимости долга. Так что лучше не затягивать с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов, — полагает Николай Переславский.

Кстати, в дальнейшем ЦБ планирует прямо ограничить количество кредитов, которое банки смогут выдавать людям с высокой долговой нагрузкой. Этот инструмент начнёт работать после того, как будет оформлен законодательно.

Что касается жилищных кредитов, то тут тоже улучшения условий ждать не стоит.

Генеральный директор финтех-платформы «Фаст ривер» Анастасия Ускова считает, что на этом фоне начнётся снижение спроса на рынке недвижимости, который застройщики будут стимулировать акциями и спецпредложениями за свой счёт. По её мнению, единственная возможность сэкономить — либо отказаться от крупных покупок до более благоприятного времени вовсе, либо внимательно следить за акциями и спецпредложениями от застройщиков. Они могли бы компенсировать хотя бы отчасти удорожание кредита.

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