11:30 (мск), источник: ТАСС
ЦБ РФ выпустит в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой
Они являются законным средством наличного платежа на территории страны.
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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России 30 июня 2021 года выпустит в обращение серию памятных монет из серебра и недрагоценных металлов с героями мультфильма о белом медведе Умке. Об этом сообщается в
На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 руб. расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма «Умка» на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования, вверху имеется надпись «Умка». Тираж монеты составит 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 руб. будут выпущены тиражом 1 млн штук, 150 тыс. из которых — с цветным покрытием. На оборотной стороне монеты расположено изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба и надпись «Умка».
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.