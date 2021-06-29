13:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Выручка заведений в Москве упала на 90% в первый день ограничений
Рестораторы затягивают пояса.
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Действующий с понедельника запрет на свободное посещение ресторанов и кафе
В первый день после введения запрета на посещение кафе и ресторанов без
В ГК «Шоколадница» (одноименные кофейни, а также сети «Кофе хауз» и «Ваби саби»), по предварительным оценкам, трафик в кофейнях снизился примерно на 70%, оборот — на 50%.
В заведениях Ginza Project Moscow (Buono, ChaCha, Sixty, Ulliam`s и др.) выручка сократилась на 50−95%, в том числе
В Москве запрет на свободное посещение заведений общепита действует с 28 июня, о нем было объявлено в минувший вторник. Кафе и рестораны теперь могут посещать люди, получившие специальный
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«Кроме того, среди получивших прививку большое количество бюджетников, военных и пожилых — это все не аудитория ресторанного бизнеса. Думаю, что среди наших посетителей пока не более 2% сделали прививку», — говорит ресторатор.
В одной из точек Евгения Ничипурука при среднем дневном трафике в 200 человек в понедельник внутрь смогли попасть только восемь посетителей. Около 30% посетителей бара «Котельная» пришли в первый день действия ограничений с
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Бухаров сравнивает ситуацию с июнем 2017 года, когда начал действовать антитабачный закон, запрещающий курение в кафе и ресторанах. В заведениях Ginza Project также количество гостей с пропусками незначительно, по словам Максима Ползикова, проверяющих и не принимающих новые правила гостей заметно больше. Ничипурук рассматривает возможность приостановки работы ряда точек: «Но мы боимся растерять коллектив в то время, когда происходит серьезный кадровый кризис». Игорь Бухаров также уточняет, что многие рестораторы в прошлом году столкнулись с этой проблемой после приостановки работы — обучать новых сотрудников оказалось дороже.
По словам Максима Ползикова, динамика выручки в отрасли будет сильно зависеть от категории заведения: «Более демократичные проекты потеряют больше гостей на более долгое время, чем заведения высокого уровня».
Никита Щуренков