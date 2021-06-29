19:45 (мск), источник: ТАСС
Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в города Краснодарского края
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«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов
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«У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40−50% программы регионального разлета», — отметил он.
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае 24 июня был продлен до 1 октября. С 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных
Наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.