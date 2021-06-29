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19:45 (мск), источник: ТАСС

Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот».

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста — прим. ТАСС). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в “эстафетах” и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», — сказал он.

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Источник, близкий к топ-менеджменту «Победы» добавил, что компания рассматривает возможность сократить полетную программу в регион на 40−50%.

«У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40−50% программы регионального разлета», — отметил он.

Об ограничениях в Краснодарском крае

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае 24 июня был продлен до 1 октября. С 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления.

Наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

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