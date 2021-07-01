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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайские майнеры начали бегство в Россию и США

Под давлением китайских властей майнеры криптовалюты переезжают за границу, от США до России и Казахстана. Сбежав, назад в КНР они могут никогда не вернуться, пишет Bloomberg.

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Источник: Reuters

После многих лет, когда майнеров не беспокоили, китайские власти начали отключать от электроэнергии специализированные компьютеры, работающие на складах, а также центры обработки данных, производящие биткоины. Многие китайцы прекратили добывать цифровую валюту. Общая глобальная вычислительная мощность сети биткоин упала примерно на 60 процентов с начала прошлого месяца.

Биткоин от TradingView
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Власти КНР стали настороженно относиться к огромному потреблению энергии при добыче биткоинов в то время, когда президент страны Си Цзиньпин поставил амбициозные цели в области климата. Еще одна причина — популярность криптовалюты представляет риск для финансовой стабильности Пекина. Регуляторам трудно отслеживать транзакции.

В июне Народный банк КНР предписал китайским организациям, в том числе крупнейшим банкам и платежной системе Alipay, не участвовать в сделках с криптовалютой. Между тем власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа потребовали полностью запретить добычу криптовалюты на территории региона.

В мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP, HashCow и Huobi.

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