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20:00 (мск), источник: Российская газета

Половина системно значимых банков вошла в пилотную группу цифрового рубля

Экспериментами с цифровым рублем (новой формой национальной валюты) займутся 12 банков, пожелавших участвовать в пилотном проекте, сообщил Банк России. Среди них как системно значимые игроки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк), так и менее крупные банки (Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, банк Дом. РФ, СКБ-банк, банк «Союз», ТКБ банк).

Источник: РИА "Новости"

Ключевая задача пилотной группы — технически и технологически подготовиться к «бесшовному» переходу из одной формы рубля в другую, следует из комментария первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.

Само тестирование начнется только в январе 2022 года, на первом этапе оно будет посвящено эмиссии цифрового рубля и еще ряду операций. В дальнейшем предполагается расширение списка операций и круга участников пилота, указывает Банк России.

По итогам этой работы появится дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

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Как ранее сообщала «РГ», у граждан, компаний и даже государственных органов появится возможность менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на свои электронные кошельки.

Онлайн-операции цифровым рублем ничем не будут отличаться от операций безналичными. Если человек захочет платить цифровыми рублями без интернета (там, где его нет), на «двойник» кошелька в телефоне можно будет заблаговременно положить определенную сумму. Офлайн-перевод может выполняться через Bluetooth и NFC.

Цифровой рубль можно «окрашивать» — определять цели его использования как в повседневных расчетах (чтобы ребенок не мог потратить карманные деньги на игры), так и для ограничения нецелевого использования денег компаний и государства.

Чтобы не было резких перетоков средств из безналичных в цифровой рубль, Банк России на первом этапе введет суточные лимиты на пополнение кошельков с цифровыми рублями и, вероятно, ограничит их предельный объем.
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Межбанковские переводы физлиц в цифровых рублях будут бесплатными. Комиссии для торговых точек за прием платежей в цифровых рублях будет устанавливать Банк России, они будут едиными для клиентов всех банков, эти комиссии будут не выше тарифов в Системе быстрых платежей (а они, в свою очередь, ниже, чем тарифы за прием карточных платежей).

Как и наличные, цифровой рубль — это обязательство Банка России, по ним банки не будут начислять проценты. Это прежде всего инструмент для проведения быстрых и бесшовных платежей, а не средство сбережений.

Из-за перетока средств в цифровой рубль банки лишатся части бесплатных или очень дешевых пассивов, и перед ними будет выбор — замещать их рефинансированием по ключевой ставке от ЦБ или предлагать клиентам более выгодные условия ведения счетов и низкие комиссии.

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