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22:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: помощь бизнесу сейчас не нужна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отсутствие локдауна экономика работает, поэтому помощь бизнесу в настоящий момент не требуется. Он также заявил, что веерная раздача денег неэффективна.

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Источник: Агентство «Москва»
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«Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее, ситуация другая — все живет, все работает, испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — сказал господин Песков в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).

«Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала — это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег — это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, кто больше всего нуждается, тем малоимущим слоям, которые больше всего в этом нуждаются, это доказало свою эффективность в нашем случае», — добавил пресс-секретарь.

Российские бизнесмены хотят, чтобы государство взяло на себя оплату убытков компаний из-за локдауна, введенного в 2020 году. Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил перечень мер поддержки малых и средних предприятий.

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