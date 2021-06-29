Песков: помощь бизнесу сейчас не нужна

22:19 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее, ситуация другая — все живет, все работает, испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — сказал господин Песков в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).
«Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала — это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег — это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, кто больше всего нуждается, тем малоимущим слоям, которые больше всего в этом нуждаются, это доказало свою эффективность в нашем случае», — добавил
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