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20:23 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ и негосударственные пенсионные фонды договорились о новой пенсионной реформе

Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Они договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Предполагается, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. В новой системе планируется также возобновление принципа софинансирования. Обсуждение размеров и формы такого накопления пока продолжается, сообщили собеседники «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Как заявил на Международном финансовом конгрессе зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Центробанк выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС) и за трансформацию этой «квазигосударственной системы» в негосударственное пенсионное обеспечение.

«Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность», — сказал Чистюхин.

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Главным отличием новой системы НПО от обязательного пенсионного страхования станет то, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Таким образом, будет предусмотрена возможность досрочной выплаты. Как объяснила «Ъ» гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская, накопленные средства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях. Позже будет определен список таких ситуаций.

Новая стандартизированная система должна дополнить существующую систему НПО. Сейчас идет подготовка презентации этой концепции министру финансов Антону Силуанову.

Несколько топ-менеджеров НПФ рассказали, что Банк России принял за базовую идею трансформации ОПС в НПО, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной осенью прошлого года. Тогда НПФ говорили об отдельном налоговом пенсионном вычете по аналогии с ИИС, софинансировании, системе гарантирования, а также законодательном отказе от исключительного вида деятельности для фондов.

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