23:29 (мск), источник: BBC News Русская служба
Оригинальный код всемирной сети за $5,4 млн. Создатель интернета Тим Бернерс-Ли продал его как NFT
Изобретатель интернета сэр Тим
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Аукцион продолжался несколько дней. Он начался 23 июня со стартовой цены в 1 тыс. долларов; стоимость объекта постоянно повышалась, и в течение последнего дня торгов, 30 июня, самой высокой долгое время была ставка в 3,5 млн. Однако за 15 минут до окончания аукциона цена NFT начала стремительно повышаться и выросла еще почти на два миллиона долларов.
Согласно заявлению аукционного дома Sotheby’s, вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительные цели, которые определит Тим
На продажу был выставлен один NFT на четыре цифровых объекта (всего около 10 тысяч строк кода):
Лот, предложенный изобретателем интернета, стал одним из самых дорогих NFT в истории.
Ранее основатель «Твиттера» Джек Дорси продал свою первую запись в этой социальной сети в виде NFT почти за 3 млн долларов. Популярный анимационный ролик Nyan Cat, ставший мемом, сменил владельца за 580 тыс. долларов, а видеоклип американского баскетболиста Леброна Джонса был куплен за 100 тыс. долларов. Но самым дорогостоящим NFT сейчас является работа цифрового художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Бипл: в марте она была продана на аукционе Christie’s за 69 млн долларов.
Что такое NFT
Технология NFT основана на принципе
Свою главную цель он выразил на первой в истории интернет-странице: «Обеспечить всем доступ к огромной вселенной документов». Этот документ доступен и сегодня на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, где тогда работал
«Коды и протоколы всемирной сети
Sotheby’s рекламировал лот как «единственный авторизованный экземпляр кода для первого в мире веб-браузера» — примерно как рукописи известных авторов.
NFT критикуют, поскольку они основаны на блокчейне криптовалюты Ethereum, а подобная технология требует очень большого потребления электричества. По подсчетам аналитиков, в результате одной транзакции в Ethereum в атмосферу выделяется в 14 раз больше углекислого газа, чем при отправке обычного произведения искусства по почте. Поэтому некоторые цифровые художники принципиально отрицают NFT, называя их «экологическим кошмаром и финансовой пирамидой».
Sotheby’s заявил, что вред, который NFT с оригинальным кодом